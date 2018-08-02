Проект «Народная карта» впервые запустят в Хабаровском крае

В министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края презентовали новый проект «Народная карта – «Наш выбор 27». Это крупнейшая социально направленная акция, которая будет действовать в течение года. Она является частью региональной системы дополнительных социальных гарантий.

«Народная карта – «Наш выбор 27» – пластиковый носитель установленного образца, подтверждающий право получения скидок от 3 до 15 процентов на различные виды товаров и услуг. Картой можно воспользоваться в супермаркетах, строительных магазинах, магазинах бытовой техники, аптеках, ресторанах, кафе, музеях, театрах, а также в двух спорткомплекса – «Платинум арена» и арена «Ерофей». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Проект будет реализован 9 сентября, в единый день голосования, на избирательных участках Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Комсомольского и района имени Лазо. Жители, которые приобретают продукцию местных производителей на «Народном столе», могут также получить «Народную карту». Вместе с ней выдается буклет с информацией о магазинах-партнерах, адресах объектов, размерами скидок.

По предварительным подсчетам, получить «Народную карту» смогут более 365 тысяч человек. Скидки будут действовать ежедневно на протяжении года.

«Наш выбор 27» – это проект, который курирует Губернатор края, а «Народная карта» – часть большого проекта по поддержке местных производителей. Важно понимать, что в первую очередь карта имеет социальную направленность, потому что среди ключевых участников – магазины, аптеки, учреждения культуры. Тем самым мы зарождаем и создаем новую эпоху, я бы сказал новую философию ценовой политики в крае и социально ответственного отношения бизнесменов к жителям нашего региона. Тем самым мы воспитываем новое поколение патриотов», – сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

На предложение участвовать активно откликнулось предпринимательское сообщество. На сегодняшний день к проекту присоединились уже 52 организации (порядка 173 объектов). В дальнейшем число предприятий увеличится.

«Бизнес поддерживает проект. Многие компании сразу заявились к участию, понимают, что оборот будет расти. Кроме того, современные приложения позволяют не носить карту с собой. Все легко и просто. Важно, что скидки действуют в течение года, а «Народная карта» – мобильна, то есть, например, житель Переяславки может приехать в Хабаровск и воспользоваться бонусом», — отметил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края Андрей Веретенников.

По словам первого заместителя председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрия Матвеева, проект «Народная карта — «Наш выбор 27» уникален для Хабаровского края и является передовым опытом для других регионов страны. Кроме скидки, жители могут быть уверены в качестве товаров и услуг.

Напомним, 9 сентября на 762 избирательных участках края, жители вновь смогут приобрести продукцию местных производителей и социально значимые товары с хорошими скидками. В рамках проекта предусмотрена продажа колбасных изделий, молочной продукции, крупы, куриного яйца, овощей. Также с 9 до 12 часов на участках организуют бесплатную дегустацию.