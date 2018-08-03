Гидрологическая ситуация на 3 августа

В Хабаровском крае продолжаются паводковые явления. По данным отдела гидропрогноза Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды гребень паводка смещается у села Ленинское. На Амуре от с. Ленинское в Еврейской автономной области до с. Богородское в Хабаровском крае наблюдаются подъемы на 10–18 см. в сутки. На остальных реках Приамурья преобладает спад. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Пойма р. Амур на участке с. Константиновка в Амурской области до с. Малмыж в Хабаровском крае затоплена на глубину 0,2-2,2 м. Остаются затопленными поймы рек Бурея, Уссури у с. Новосоветское, Подхоренок, Кур, Тунгуска, Амгунь в верхнем течении на глубину 0,1-1,3 м.

Температура воды на Амуре у г. Хабаровска составляет 21.2˚С. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20-25 см, к 5-6 августа до отметки 470-520 см. При этом опасным является уровень 600 см. В с. Троицкое 7 – 9 августа уровень воды может подняться до 350 – 420 см, в районе г. Комсомольска-на-Амуре — до 430 – 500 см к 9 – 13 августа, у г. Николаевска-на-Амуре — в пределах 150 – 200 см к 17 – 20 августа.

В Хабаровском крае ведется круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС готовы к прохождению паводков, оперативному реагированию на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите информирует население, имеющее дачные хозяйства в зонах, подверженных угрозе затопления, о необходимости принятия своевременных мер по сохранению, вывозу ценного имущества, сбору урожая. Гражданам, которые летний период постоянно проживают на приусадебных участках в таких зонах, настоятельно рекомендуется вернуться в свои населенные пункты. Кроме того, всем жителям региона до окончания паводкового сезона специалисты советуют воздержаться от выхода на туристические маршруты, участия в сплавах по рекам.