Благоустройство общественных территорий в Советской Гавани и Комсомольске-на-Амуре закончат в сентябре

В двух городах Хабаровского края полным ходом идет благоустройство общественных пространств. В Комсомольске-на-Амуре приводят в порядок сквер у Драматического театра, а в Советской Гавани укладывают брусчатку на площади Победы. Обе территории — победители рейтингового голосования, проведенного в день выборов Президента РФ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, 18 марта жители четырех муниципальных образования края – Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Амурска выбрали общественные территории, которые будут благоустроены в этом году. В итоге решено, что в Хабаровске будет обустроен парк Динамо. В городе Юности три сквера: у Драмтеатра, центральной библиотеки им. Островского и ДК «Авиастроителей». В Амурске приоритет отдан территории набережной, а в Советской Гавани — площади Победы.

На сегодняшний день по данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, в Комсомольске-на-Амуре идут работы возле Драматического театра. Проект предполагает укладку брусчатки, установку урн, знаков, запрещающих выгул собак, а также парковых скамей и городских диванов.

«В сквере появятся четыре арт-объекта. Это театральные маски «улыбка», «шут», «лицо и рука» и «настроение». Также проектировщики предусмотрели установку табличек с QR-кодом, в котором будет зашифрована вся информация о Драматическом театре. А местные художники-граффити нарисуют 3D-колонны на фасаде гаража, в котором хранится инвентарь. Таким образом, от глаз посетителей будет скрыт неприглядный объект», — отметила заведующая отделом реализации приоритетного государственного проекта по формированию современной городской среды министерства ЖКХ края Екатерина Пьянкова.

Она также добавила, что на обустройство этой территории выделено 19,7 млн рублей. Все работы должны завершить к октябрю.

В эти же сроки планируют уложиться в Советской Гавани. Подрядчик уже приступил к укладке брусчатки и монтажу уличного освещения на площади Победы. На реализацию проекта выделено более 3,8 млн рублей. Всего в этом году на обустройство семи общественных пространств, определенных по итогам рейтингового голосования, предусмотрено более 104 млн рублей.

«В 2018 году планируется благоустроить 219 дворовых и 86 общественных территорий. Кроме того, шести муниципальным образованиям края будет предоставлена субсидия на поддержку обустройства городских парков. На эти средства планируется начать работы по благоустройству 7 парков. В настоящее время контракты на выполнение работ заключены по 122 дворовым территориям, начаты работы в 57. По общественным территориям заключен 31 контракт. При этом работы ведутся на 21 территории. В отношении благоустройства парковых зон заключено четыре контракта и на четырёх объектах ведутся работы», — заключила Екатерина Пьянкова.

Отметим, на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в крае предусмотрено более 454 млн рублей. Из них средства федерального бюджета – 249 млн 650 тысяч рублей, деньги краевой казны – около 75 млн рублей, средства муниципалитетов — 129,5 млн рублей.