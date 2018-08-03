В Хабаровске 12 опасных перекрестков оснастят камерами

В этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске будет реконструировано 103 объекта общей протяженностью 114 км. Для сравнения в 2017 году, было реконструировано 40 участков дорог, длиной 57 км. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В городе уже завершены работы на 39 объектах протяженностью 63 км.
Еще одна часть программы – повышение безопасности дорожного движения. Планируется сократить места концентрации ДТП в два раза. Уже в августе в Хабаровске будут установлены видеокамеры на 12 перекрестках. Работа оценивается в сумму более 50 млн. руб.
На реализацию федерального приоритетного проекта в Хабаровском крае в 2018 году выделят почти 1,8 млрд. рублей, из них 730 млн. рублей направит федеральный центр.
Напомним, проект «Безопасные и качественные дороги» действует второй год. Хабаровский край вошел в число 36 субъектов страны, реализующих инициативу Президента России Владимира Путина. В течение 9 лет в Хабаровской городской агломерации будет отремонтировано 579 км дорог.
Эта запись была опубликована 03.08.2018в 21:25. В рубриках: Авто.
- На первых соревнованиях РДС-Восток в Благовещенске победу одержал пилот из Владивостока
- Срок действия временных ограничений движения для большегрузных машины продлен на 10 дней
- Временные ограничения для большегрузов на время весенне-летнего периода 2018 года будут введены в Хабаровске с 26 марта
- От пробок во время сезона ремонта хабаровских трасс горожан будут спасать светофорами
- Две остановки общественного транспорта в Хабаровске освободят от ига припаркованных как попало частных авто и такси