В Хабаровске 12 опасных перекрестков оснастят камерами

В этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске будет реконструировано 103 объекта общей протяженностью 114 км. Для сравнения в 2017 году, было реконструировано 40 участков дорог, длиной 57 км. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В городе уже завершены работы на 39 объектах протяженностью 63 км.

Еще одна часть программы – повышение безопасности дорожного движения. Планируется сократить места концентрации ДТП в два раза. Уже в августе в Хабаровске будут установлены видеокамеры на 12 перекрестках. Работа оценивается в сумму более 50 млн. руб.

На реализацию федерального приоритетного проекта в Хабаровском крае в 2018 году выделят почти 1,8 млрд. рублей, из них 730 млн. рублей направит федеральный центр.

Напомним, проект «Безопасные и качественные дороги» действует второй год. Хабаровский край вошел в число 36 субъектов страны, реализующих инициативу Президента России Владимира Путина. В течение 9 лет в Хабаровской городской агломерации будет отремонтировано 579 км дорог.