443 миллиона рублей получили участники программы «Дальневосточный гектар»

Эксперты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировали статистические данные девяти субъектов ДФО, чтобы выявить наиболее востребованные меры поддержки для получателей «дальневосточных гектаров». Согласно статистике, за период действия программы «Дальневосточный гектар» более 1,5 тысяч граждан воспользовались мерами господдержки. Общая сумма составила 443 миллиона рублей, сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Объем оказанной получателям «дальневосточного гектара» помощи приближается к отметке в половину миллиарда. Это лучшее свидетельство того, что граждане приступили к освоению «дальневосточных гектаров» и используют меры государственной поддержки для воплощения своих предпринимательских проектов», — рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Наиболее популярны среди участников программы «Дальневосточный гектар» такие меры поддержки, как как гранты на поддержку создания крестьянских (фермерских) хозяйств, гранты «Начинающий фермер», гранты на развитие семейной животноводческой фермы, субсидии на содержание коров молочных и мясных пород, гранты начинающим предпринимателям, а также единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве ЮЛ, ИП, К(Ф)Х. Наибольший объем финансирования был оказан по грантам на развитие семейной животноводческой фермы – 187,9 млн рублей и «Начинающий фермер» — 147,1 млн рублей.

«Среди действующих в субъектах Дальневосточного федерального округа мер государственной поддержки, доступных для участников программы «Дальневосточный гектар», 35% случаев предоставления поддержки относится к получателям «гектаров», — рассказала Мария Полякова, руководитель центра методологии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Наибольшая сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае – 228,6 миллионов рублей. По 48 млн рублей предоставлено в рамках господдержки получателям «гектаров» в Амурской области и Приморье. В Якутии, участники программы «Дальневосточный гектар» получили более 40,4 миллионов рублей. В Магаданской области поддержка оказана на 27,4 млн рублей.

Напоминаем, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока безвозмездного пользования участок можно бесплатно получить в собственность или длительную аренду. Для освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры господдержки – их перечень размещен на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.