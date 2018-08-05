Оперативная группа МЧС России выехала в Хабаровский район для сопровождения паводка

С подходом гребня паводка к территории Хабаровского края сотрудники МЧС России усиливают мониторинг обстановки в населенных пунктах, расположенных вдоль Амура. 5 августа из Хабаровска в район поселков Малышево, Елабуга, Сикачи-Алян Хабаровского района на автомобиле высокой проходимости направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю со спасателями Специализированной пожарно-спасательной части ФПС. Всего 7 человек с лодкой и необходимым снаряжением. Их задача – совместно с органами местного самоуправления организовать мониторинг паводковой обстановки, информирование население и при необходимости оказывать помощь населению. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящее время гребень амурского паводка проходит ниже с. Нижнеспасское Еврейской автономной области, где подъем уровня воды составил за прошедшие сутки 9 см. У Хабаровска на 5 августа уровень воды в Амуре составил 476 см (+10 см за сутки). В ближайшие два дня ожидается прохождение гребня паводка у краевой столицы. На остальных реках края преобладает спад. Остаются затопленными поймы рек Уссури у с. Новосоветское, Кур, Тунгуска на глубину 0,4-1,5 м.

Оперативные группы МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС продолжают информационную работу среди населения. На лодках и автомобильном транспорте они проводят объезд территорий, попадающих в зону подтопления. Также под пристальным вниманием дачники, продолжающие приезжать на свои участки на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, а также живущие здесь постоянно.

На сегодняшний день в зону подтопления попали 217 дачных участков на территории города Хабаровск и населенных пунктов Хабаровского района (Корсаково-2, Бычиха, Новотроицкое). В некоторых низинных местах вода вышла на участки грунтовых дорог, ведущих к дачным участкам.

В готовности к реагированию крае находятся 52 группы пожарно-спасательных формирований в составе 220 человек и 104 единиц техники, в том числе и плавсредства. От Хабаровской территориальной подсистемы РСЧС спланировано 94 группы в составе 282 человек 188 единиц техники.