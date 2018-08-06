Коммунальные объекты в крае готовят к отопительному сезону

В Хабаровском крае продолжается подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону. По данным регионального министерства ЖКХ, к зиме готово более 60 процентов всех подведомственных объектов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В районах подготовлено 165 котельных. Это 37 процентов от общего числа. Капитально отремонтировано 66 дизель-генераторов, 301 трансформаторная подстанция, 41 км теплотрасс, 185 км линий электропередач, 25 км водопровода и 8 км канализационных сетей. Восстановлен тепловой контур в 1,3 тысячах многоквартирных домах, отремонтированы внутридомовые системы в 1,8 тысячах МКД, подготовлено 4,4 тысяч элеваторных узлов, промыты системы отопления в 6,6 тысячах многоквартирных домах», — отметил начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства Станислав Кондаков.

В этом году на подготовку объектов ЖКХ к зиме выделено 5,9 млрд рублей, в том числе на подготовку коммунальных объектов — 2,8 млрд рублей и приобретение топлива – 1,8 млрд рублей.

В свою очередь на объекты топливно-энергетического комплекса к зиме направлено 21,8 млрд рублей. Из них на ремонт оборудования — 3 млрд, на приобретение топлива 18,8 млрд рублей.

По данным комитета Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса, планируется привести в нормативное состояние 15 единиц энергетического оборудования на ТЭЦ, 20,9 км магистральных трубопроводов, 563 км электросетей напряжением 10-110 кВ и 892 единицы электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

«На сегодняшний день завершен ремонт на Николаевской ТЭЦ. На первой теплоэлектроцентрали Хабаровска отремонтирован котлоагрегат № 10, на восьмом котлоагрегате ремонт продолжается. Кроме того, ведутся работы на объектах Хабаровской ТЭЦ-3, Комсомольской ТЭЦ-2 и Амурской ТЭЦ», — сообщил начальник отдела мониторинга топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и энергоэффективности Александр Чипизубов.

Он также отметил, что филиалом «Хабаровской теплосетевой компании» в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске отремонтированы 7078 погонных метров трубопроводов магистральных теплотрасс. Работники «Хабаровских электрических сетей» привели в порядок 298 км распределительных электрических сетей, напряжением 10-110 кВ и 333 единицы электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

Задание по накоплению топлива к началу отопительного сезона на ТЭЦ выполнено на 78 процентов. На складах находится 886 тысяч тонн угля.

Напомним, активную подготовку к предстоящей зиме в Хабаровском крае начали в конце мая. Контроль за подготовкой к зиме осуществляет специальный штаб, куда вошли представители регионального министерства ЖКХ, иных органов исполнительной власти, муниципальных властей, различных федеральных структур, а также ресурсоснабжающих организаций края.