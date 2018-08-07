Мобильная бригада врачей теплохода «Здоровье» провела более 22 тысяч осмотров

Итоги работы теплохода «Здоровье» подвели в Хабаровском крае. С 24 мая по 8 июля передвижной диагностический центр сделал 25 остановок и осмотрел жителей 32 населенных пунктов края, расположенных в Комсомольском, Амурском, Ульчском и им. Полины Осипенко районах. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, во время поездки мобильная бригада провела более 22 тысяч осмотров жителей Хабаровского края. Свое здоровье проверили свыше 4,5 тысяч человек, в том числе более 1,4 тысяч детей. Отдельное внимание было уделено беременным женщинам, ветеранам Великой Отечественной войны, представителям коренных малочисленных народов Севера, а также нетранспортабельным больным, медицинская помощь которым была оказана на дому.

За рейс было проведено более 6 тысяч диагностических исследований, за время которых было выявлено свыше 14 тысяч заболеваний, из них около 4 тысяч – впервые. Для дальнейшего обследования в медучреждения направлены около 4 тысяч пациентов, еще более 400 получили направление на стационарное лечение.

Ежегодный проект теплоход «Здоровье» реализуется в Хабаровском крае с 2013 года по поручению Губернатора Вячеслава Шпорта. Он направлен на комплексную проверку состояния здоровья граждан, проживающих в поселениях, которые расположены в бассейне реки Амур и не имеют других видов транспортного сообщения, кроме водного.

В состав медицинской бригады входят 19 специалистов. В их числе — терапевт, кардиолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, невролог, педиатр, хирург, отоларинголог, эндокринолог, дерматовенеролог, психиатр-нарколог, гинеколог-онколог и другие. В помещениях теплохода размещено диагностическое оборудование для лабораторной, функциональной и рентгенологической диагностики заболеваний.