Семьи края смогут оформить льготную ипотеку при рождении первенца

Новая программа по ипотечному кредитованию населения разработана в регионе по поручению Губернатора края. Согласно документу родители первенца, появившегося на свет в 2018 году, могут рассчитывать на жилищный кредит под рекордные 5,5% годовых. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Постановлением Правительства края определен ряд условий для получения льготной ипотеки. Так, например, размер жилищного займа не должен превышать 3 млн рублей, а максимальный срок кредитного договора 30 лет. Помимо этого, заемщик оплачивает первоначальный взнос в размере 20 процентов от стоимости приобретаемого жилого помещения.

«Программа направлена на тех, кто планирует завести детей, но откладывает этот шаг из-за отсутствия жилплощади. Очень важный момент в этой программе — возраст родителей не ограничен. Главным условием является рождение именно первого ребенка после 1 января 2018 года. Оформить льготную ипотеку можно в кредитных организациях, которые являются аккредитованными партнерами АО «ДОМ.РФ»,- отметили в министерстве строительства края.

Недополученные доходы финансовым учреждениям, выдающим кредит, возмещаются за счет средств краевого бюджета. В 2018 году на реализацию новой программы предусмотрено 10 млн рублей, что позволит предоставить льготных кредитов не менее, чем 30 семьям.

Также в регионе продолжается реализация и других жилищных программ, в том числе для молодых семей. Для данной категории граждан предусмотрена социальная выплата для строительства либо покупки недвижимости на территории края в размере 30-40% от расчётной стоимости недвижимости. На эти цели в 2018 году будет направлено более 570 млн руб. бюджетных средств. Из них почти 390 млн рублей выделит краевой бюджет, свыше 71 млн рублей предусмотрено в бюджетах муниципалитетов, около 110 млн рублей составит субсидия федерального бюджета. Ожидается, что выплаты получат не менее 550 семей.

Отметим, подробная информация об условиях и необходимых документах для получения социальных выплат размещена на сайте министерства строительства края.