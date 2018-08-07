Строительство автодороги «Обход Хабаровска» идет по графику

Губернатор Вячеслав Шпорт посетил несколько участков строительства автодороги «Обход Хабаровска» в пригороде краевой столицы. Дорожные работы, по своему масштабу не имеющие аналогов на Дальнем Востоке, развернуты на всем протяжении будущей трассы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона осмотрел участки в районе поселка им. Горького, сел Ракитное и Гаровка. Здесь продолжается отсыпка земляного полотна и строительство путепроводов. Значительные усилия также сосредоточены на переустройстве различных инженерных сетей и коммуникаций, через которые будет проходить трасса. Эта работа полностью будет завершена до конца 2018 года. По информации подрядчиков, в целом строительство идет в графике, выполнено 12% от всего запланированного объема.

Стройка по многим параметрам является уникальной. Так, общий объем земляных работ составит около 10 млн кубометров грунта, причем отсыпана уже четвертая часть от этого количества. Для дорожной отрасли региона это колоссальные объемы. Новые технологии применяются при строительстве искусственных сооружений. Так, балки для мостов и путепроводов производят прямо на месте, с использованием электропрогрева бетона, а не привозят с заводов. Это позволяет в несколько раз сократить время изготовления и монтажа. Аналогичные конструкции, так называемые предварительно напряженные железобетонные балки, использовались при строительстве Крымского моста.

Сегодня на всех участках работают более 500 человек (в основном жители Хабаровского края и Дальнего Востока) и свыше 200 единиц техники. В дальнейшем эти показатели будут расти. Большая часть инертных материалов, арматуры, труб, строительной техники закупается у местных поставщиков.

«Этот проект уже дает значительный экономический эффект в виде дополнительных рабочих мест и заказов для наших предприятий. И сегодня наша общая задача – не только завершить все работы в срок, но и обязательно использовать все технологии, управленческие механизмы, которые здесь применяются, и на других дорожных объектах края. У нас сейчас уже идут стройки, и в самые ближайшие годы мы также ожидаем крупные объекты», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Было особо отмечено, что подрядчик за свой счет отремонтирует все городские и пригородные автомобильные дороги, по которым сейчас передвигается большегрузная техника, работающая на Обходе.

Напомним, строительство дороги началось 9 месяцев назад. Весь процесс контролируется мониторинговыми системами. Сдача объекта намечена на конец октября 2020 года. После этого три месяца трасса будет эксплуатировать в тестовом режиме бесплатно. Взимать плату планируется с 2021 года.

Параллельно началась работа с потенциальными инвесторами, в том числе иностранными, по созданию объектов придорожного сервиса.

Протяженность дороги (линейная часть) составляет 26,8 км, с учетом развязок и подъездных путей – 49,8 км. Расчетная скорость движения – 120 км/ч. Всего будет возведено 24 моста и путепровода, 5 транспортных развязок.

Ключевая задача, которая будет решена после ввода трассы в эксплуатацию, – перевод транзитных, в том числе большегрузных автомобилей с городских магистралей на Обход. Сейчас, по предварительной оценке, транзитный транспорт в городе занимает 18% от общего потока. Также дорога свяжет три федеральные трассы, улучшит транспортные связи между пригородными поселками, обеспечит быстрый выход к международному аэропорту, свяжет различные индустриальные площадки (в том числе ТОСЭР) Хабаровской агломерации.

«Обход Хабаровска» — это первый транспортный проект в ДФО, реализуемый с помощью механизма государственно-частного партнерства. На 75% проект финансируется из федерального и регионального бюджета (18,7 и 11,5 млрд рублей), 25% — средства концессионера компании «ВИС» (10,5 млрд рублей). Финансирование строительства ведётся при поддержке «Газпромбанка».