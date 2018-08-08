Итоги работы с обращениями граждан за первое полугодие подвели в Правительстве края

В Правительстве края состоялось совещание, в рамках которого подвели итоги по работе с обращениями граждан за первые шесть месяцев текущего года. От жителей региона поступило более 27 тысяч обращений, это на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и организаций Губернатора и Правительства края, по-прежнему, актуальными остаются вопросы жилищно-коммунальной сферы, которые составляют 48% от общего количества поступивших вопросов. Граждан интересуют: содержание общего имущества, работа управляющих организаций и товариществ собственников жилья. Также жители жалуются на предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества.

На втором месте — социальная сфера (23%). Это вопросы, связанные с мерами социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей, качеством оказания медицинской помощи, получением мест в детских садах и школах.

Вопросы, касающиеся экономического блока, — транспортное обслуживание, пассажирские перевозки, ремонт дорог – на третьем месте (22%).

«На сегодняшний день работа с обращениями граждан в крае остается приоритетной, так как это — форма обратной связи, которая дает возможность понять, какие проблемы волнуют граждан, насколько оперативно региональные власти могут решить ту или иную ситуацию. Перед нами стоит одна из главных задач – качественное, всестороннее рассмотрение каждого обращения и принятия необходимых мер», — отметил министр края – руководитель секретариата Губернатора края Виталий Тюлькин.

В рамках совершенствования работы с обращениями региональными властями края принимаются нормативные акты по усилению контроля за рассмотрением обращений граждан, проводится плановая работа по информированию населения, оказанию консультативной помощи в режиме аудио-, видеосвязи, организации личных приемов руководителями органов власти.