Медицинский поезд «Академик Федор Углов» прибудет в Хабаровский край

Жители отдаленных поселков Хабаровского края впервые смогут пройти бесплатное медицинское обследование в передвижном консультативно-диагностическом центре «Академик Федор Углов». Медицинский поезд будет работать на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань с 9 по 18 августа.

Как сообщили в пресс-центре Дальневосточной железной дороги, за время своего рейса «поликлиника на колесах» сделает 10 однодневных остановок в населенных пунктах Комсомольского и Ванинского района на станциях: Селихин – 9 августа, Кун – 10 августа, Гурское – 11 августа, Уктур – 12 августа, Кенай – 13 августа, Высокогорная – 14 августа, Кенада – 15 августа, Тулучи – 16 августа, Тумнин – 17 августа, Усть-Орочи – 18 августа.

Поезд оснащен современным высокоточным рентгенологическим, клинико-диагностическим, эндоскопическим, офтальмологическим и другим оборудованием, позволяющим в краткие сроки установить клинический диагноз и назначить правильное лечение. Так, с 9.00 до 18.00 в мобильном медицинском центре можно пройти маммографию, рентгенографию, флюорографию, ФГДС, цистоскопию, лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику, исследование остроты зрения и слуха, ЭКГ, ЭЭГ, спирографию.

Медицинская помощь оказывается бесплатно. Для посещения диагностического центра при себе необходимо иметь направление от медицинского учреждения, полис и паспорт. Направление на консультацию можно получить в территориальном учреждении здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственном учреждении здравоохранения. Участники и ветераны Великой Отечественной войны обслуживаются ежедневно без очереди.

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» дислоцируется на Восточно-Сибирской железной дороге. Медицинский поезд назван в честь хирурга Федора Григорьевича Углова. В 2017 году он побывал на 92-х станциях БАМа и Транссиба, расположенных в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области. Врачами-специалистами осуществлено более 36 тысяч приемов, медицинская помощь оказана 11,5 тысячам жителей. Почти 2 тысячи пациентов получили направление на госпитализацию для углубленного обследования и оказание высокотехнологичной медицинской помощи.