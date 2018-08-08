В Хабаровском крае растет производство мороженого

В региональном министерстве торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подвели промежуточные итоги работы предприятий по производству мороженого. В крае в этой отрасли работают четыре компании. При этом 94 процента рынка занимает комсомольское предприятие «ДАКГОМЗ», остальную долю делят «Промкомплекс Амур», «Камелия», а также ИП Амирханов, которому принадлежит фабрика «Зайца».

Как отмечают сотрудники министерства, у всех предприятий растут объемы производства. Так, комсомольский «Дакгомз» за полгода увеличил производство продукта на четыре процента, ИП Амирханов – на два процента, «Камелия» — на 13 процентов. Самый серьезный рост демонстрирует «Промкомплекс Амур» — увеличение объемов составило 65 процентов. Компания уже заключила договор с крупной торговой сетью.

На сегодняшний день предприятиями края вырабатывается порядка 140 наименований молочного десерта с разными наполнителями. Кроме классических видов, в регионе производят мороженое со вкусом перца, ламинарии, овощей.

Чтобы увеличить оборот предприятий этого сегмента, в крае решили провести фестиваль мороженого. Он пройдет 25 и 26 августа на территории краевой набережной. Накануне министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу побывал на производстве компании «Промкомплекс Амур».

«Мы предполагаем, что в течение двух дней проведения фестиваля производители реализуют примерно 12 тонн мороженого. Главное – жители познакомятся с продукцией наших мороженщиков и уже после фестиваля, в торговых сетях, будут выбирать местный продукт. На сегодняшний день среднестатистический житель Хабаровского края в год съедает 3,3 кг мороженого. При этом 52 процента от этого объема приходится на мороженое, произведенное за пределами края, 48 процентов — на местный продукт. Наша задача — переломить эту тенденцию», — отметил Николай Крецу.

Напомним, в первый день фестиваля мороженого, 25 августа, планируется установить рекорд России в номинации «Самое массовое угощение холодным чаем». Организаторы намерены раздать бесплатно 10 тысяч стаканчиков с напитком «Кусун». В его составе брусника, чабрец, чага (березовый гриб) и дальневосточная роза.

Во второй день центральным событием станет появление на набережной настоящего вертолета. В нем прилетит волшебник, который раздаст мороженое и сфотографируется с детьми на память.

На протяжении двух дней фестиваля на территории набережной будут проходить концерты. На сцену выйдут популярные музыкальные и танцевальные коллективы, хабаровская группа «UP’рель», пройдет шоу барабанщиков. Специальный гость мероприятия – оркестр штаба ВО национальной гвардии под руководством Тараса Юричина. Завершится сладкий праздник лазерным шоу.