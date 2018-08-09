Павел Волков: завершается подготовка аэропортов для пропуска по электронным визам

В Минвостокразвития России прошло совещание по вопросу готовности к первому сентября воздушных пунктов пропуска в пяти дальневосточных аэропортах для упрощенного въезда иностранных граждан по электронным визам.

«В ближайшее время пройдет тестирование пунктов пропуска, через которые можно будет приехать на Дальний Восток по электронной визе, в пяти аэропортах. Помимо аэропорта Владивосток (Кневичи), на который уже распространен режим электронной визы, можно будет приехать по упрощенному визовому режиму в Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). На совещании мы обсудили техническое и организационное обеспечение работы электронных виз. Мы уверены, что к первому сентября все пункты пропуска будут в полной готовности и начнут свою работу», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

По словам замминистра, на прошедшем совещании было рассмотрено несколько вопросов подготовки пунктов пропуска. «С коллегами обсуждали технические и организационные вопросы. Также обсуждались аспекты правового регулирования. Сейчас идет подготовка дополнительных нормативных актов, чтобы электронные визы работали», – уточнил он.

По мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска на Дальнем Востоке (Магадан, Якутск).

«Мы также рассмотрели ситуацию с Еврейской автономной областью. ЕАО не имеет территории, включенной в режим Свободного порта Владивосток. В регионе нет воздушных пунктов пропуска. Это фактически единственный регион, который остается не включенным в перечень доступных для посещения по электронной визе иностранными гражданами. Хотя для приезда в ЕАО используется аэропорт Хабаровска. Обсуждаются возможные пути решения этого вопроса. Есть ряд технических сложностей, препятствующих пока решению проблемы», – сказал замминистра.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении действия электронных виз на Дальнем Востоке. Речь идет о законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по электронным визам на территории воздушных пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа».

Механизм электронных виз был запущен в прошлом году. С августа 2017 года введены в эксплуатацию системы выдачи электронных виз в двух пунктах пропуска Свободного порта. Это воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи) и морской пункт пропуска Владивосток. С 1 января 2018 года введены в эксплуатацию системы выдачи электронных виз еще на 9 пунктах пропуска Свободного порта: на железнодорожных пунктах пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», на автомобильных пунктах пропуска «Полтавка», «Турий Рог», на морских пунктах пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков», «Посьет».