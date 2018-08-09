У Хабаровска продолжается падение уровня Амура
Дата | 09.08.2018 В рубриках: Сводка

Сегодня в Хабаровск прибыл Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Вместе с Губернатором края Вячеславом Шпортом он провел оперативное совещание,  посвященное паводковой обстановке в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отмечено, что  гребень паводка сместился от Хабаровска и  сейчас находится в районе села Елабуга Хабаровского района.   Уровень воды у краевой столицы постепенно снижается и сейчас составляет 478 см. Остаются подтопленными более 200 дачных участков на островах в городской черте. Пока заявлений об ущербе от граждан не поступало. По оценкам специалистов,   вода ни с рек Сунгари и Уссури, ни с гидроэлектростанций  не окажет негативного влияния на развитие ситуации. 

Тем не менее,  силы и средства региональных властей и МЧС  по-прежнему находятся  в полной готовности.  Ведется  патрулирование подтопленных территорий и информирование населения.

«В целом к прохождению паводка мы подготовились хорошо и дополнительных сил и средств не требуется. Гидрометцентр предоставлял точные прогнозы уровня воды, что позволило работать на упреждение. Сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации, вплоть до прохождения гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава МЧС Евгений Зиничев,  в свою очередь подчеркнул, что всем службам нужно по-прежнему быть готовыми к возможным неблагоприятным погодным условиям, особенно в конце августа — начале сентября. Именно в это время в Приморье и на юге Хабаровского края могут проходить циклоны с сильными дождями.

 

Эта запись была опубликована 09.08.2018в 19:28. В рубриках: Сводка.


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