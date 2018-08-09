У Хабаровска продолжается падение уровня Амура

Сегодня в Хабаровск прибыл Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. Вместе с Губернатором края Вячеславом Шпортом он провел оперативное совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Было отмечено, что гребень паводка сместился от Хабаровска и сейчас находится в районе села Елабуга Хабаровского района. Уровень воды у краевой столицы постепенно снижается и сейчас составляет 478 см. Остаются подтопленными более 200 дачных участков на островах в городской черте. Пока заявлений об ущербе от граждан не поступало. По оценкам специалистов, вода ни с рек Сунгари и Уссури, ни с гидроэлектростанций не окажет негативного влияния на развитие ситуации.

Тем не менее, силы и средства региональных властей и МЧС по-прежнему находятся в полной готовности. Ведется патрулирование подтопленных территорий и информирование населения.

«В целом к прохождению паводка мы подготовились хорошо и дополнительных сил и средств не требуется. Гидрометцентр предоставлял точные прогнозы уровня воды, что позволило работать на упреждение. Сегодня необходимо продолжать мониторинг ситуации, вплоть до прохождения гребня паводка у Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре», — подчеркнул Губернатор Вячеслав Шпорт.

Глава МЧС Евгений Зиничев, в свою очередь подчеркнул, что всем службам нужно по-прежнему быть готовыми к возможным неблагоприятным погодным условиям, особенно в конце августа — начале сентября. Именно в это время в Приморье и на юге Хабаровского края могут проходить циклоны с сильными дождями.