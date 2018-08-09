Каратисты Дальнего Востока готовятся к чемпионату и первенству России по киокусинкай

Учебно-тренировочные сборы по киокусинкай проходят с 1 по 21 августа в Хабаровском крае. На площадке физкультурно-тренировочного комплекса «Юность» в селе Воронежское 2 собрались сборные команды Республики Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской и Магаданской областей, Еврейской автономной области. Из них – 2 мастера спорта международного класса – Ксений Засорина и Кирилл Псарёв, 3 мастера спорта — Александр Аристов, Роман Чупров и Владислав Екимов. Тренировки организованы в рамках подготовки к чемпионату и первенству России, которые состоятся в Перми в сентябре этого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, в этом году в сборах приняли участие каратисты из Китая в рамках международного сотрудничества между Хабаровским краем и провинцией Хэлунцзян. В составе делегации 15 спортсменов и 2 тренера. Возглавляет ее главный тренер сборной Китая по киокусинкай, президент Федерации киокусинкай Китая, сенсей Хуан Вэйдун.

«Хабаровские спортсмены — одни из лучших в мире. Поэтому мы приехали в Россию, чтобы научиться у вас и перенять технику», — поделился мнением Хуан Вэйдун.

Тренировки проводятся по три раза в день ежедневно. Руководит процессом главный тренер сборной Хабаровского края по киокусинкай Роман Семченко. Также задействованы тренеры по спортивной гимнастике и акробатике, гиревому спорту и легкой атлетике, что позволяет более тщательно проработать такие направления подготовки, как развитие гибкости, ловкости, выносливости, скоростных и силовых способностей. В рамках сборов мастер-классы для спортсменов провели президент федерации киокусинкай России Валерий Пукас, известный испанский спортсмен, экс-чемпион мира по киокусинкай Алехандро Наварро и председатель Советско-Гаванской районной общественной организации «Киокушинкай каратэ» Станислав Назаров.

«Открытые тренировочные сборы летом – это традиционное мероприятия, на котором у нас проходит предстартовая подготовка. Цель учебно-тренировочных сборов — заложить платформу для дальнейшей работы. Хорошая физическая подготовка спортсменов — это основа всего», — отметил Роман Семченко.

На днях одну из тренировок каратистов посетил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Он ознакомился с ходом проведения сборов, условиями проживания участников, встретился со спортсменами, тренерами, а также со спортивной делегацией Китайской Народной Республики, оценил потенциал физкультурно-тренировочного комплекса «Юность».

Лучшие спортсмены Хабаровского края представят регион на чемпионате и первенстве России по киокусинкай. По итогам соревнований будет сформирована часть сборной страны на абсолютный чемпионат мира 2019 года.