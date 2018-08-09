Завершается первый этап строительства золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка»

Резидент ТОР «Николаевск» — ООО «НГК Ресурс» завершает реализацию первого этапа проекта «Строительство золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка».

К разработке объекта в 80 км от Николаевска-на Амуре, компания приступила в марте текущего года. За это время резидент превратил лесную площадку в «индустриальный поселок»: осуществлена расчистка площадки, смонтирован пирс на р. Амур, построены внутриплощадочные, а также грунтовая дорога от пирса к участку, установлены дизельный генератор, модульные склады ГСМ, водозаборные сооружения, построена линия электропередач. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ближайшее время работники предприятия будут заселены в построенные общежития. Кроме того, на участке располагается столовая и банно-прачечный комплекс. Планируется, что работы на золоторудном месторождении начнутся в сентябре.

Сейчас на объекте продолжается монтаж оборудования дробильно-сортировочного цеха, ведется установка резервуара для выщелачивания раздробленной руды цианистым натрием, а также труб для подачи готового раствора на золотоизвлекательную фабрику. Особое внимание уделяется мерам экологической безопасности. Все сооружения, в которых осуществляется хранение цианистого натрия, рассчитаны на землетрясение мощностью 9 баллов.

По предварительным данным геологической разведки, данное золотодобывающее предприятие будет самым крупным в крае. В планах резидента до 2025 года добыть порядка 7,75 тонн золота и 12,2 тонн серебра. Общий объем заявленных инвестиций составит более полутора млрд рублей. Запланировано создание 260 новых рабочих мест.

Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы по второй очереди строительства. Ввод объекта в постоянную эксплуатацию запланирован на 2019 год.