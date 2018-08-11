Огнеборцы ликвидировали пожар в дачном доме в селе Ильинка

11 августа 2018 года в 08.17 (хбр) на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании в деревянном доме в дачном обществе в селе Ильинка Хабаровского района. Оперативно на место вызова прибыли два отделения 8 пожарной части краевого отряда противопожарной службы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Они обнаружили, что двухэтажный дом полностью охвачен огнём, произошло обрушение перекрытия второго этажа. Существует угроза перехода пожара на рядом стоящие строения. Незамедлительно огнеборцы приступили к тушению пламени. Его удалось локализовать в 08.43 (хбр), полностью пожар на площади 60 кв. метров был ликвидирован в 09.20 (хбр). Дом пострадал от огня полностью. Условием, способствующем развитию пожара до крупных размеров, стало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану. Всего для его ликвидации привлекалось 11 человек и 3 единицы техники. По предварительным данным, во время происшествия в доме находилось 5 человек. Из горящего строения удалось спастись только двум женщинам и ребёнку 2015 года рождения. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены бригадами «скорой помощи» в медицинское учреждение Хабаровска.

В настоящее время причина пожара и виновный устанавливаются. По данному факту проводится поверка сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и следственных органов. Специалистами Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю ведётся осмотр места происшествие и сбор материалов для пожарно-технической экспертизы.