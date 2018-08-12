Работа по переводу услуг для предпринимателей в электронный вид продолжается в крае

Предварительные итоги показателей Национального рейтинга за первые шесть месяцев текущего года рассмотрели на заседании Проектного штаба по улучшению инвестиционного и делового климата. Совещание с участием представителей власти, бизнеса и экспертов прошло под руководством заместителя Председателя Правительства края – министра экономического развития края Виктора Калашникова.

Как было отмечено на заседании, в регионе продолжается работа по внедрению целевых моделей, реализации плана «быстрых побед», а также повышению качества и доступности услуг для бизнеса. Оценивая работу региональных властей, бизнес-сообщество обратило внимание на невысокую скорость получения услуг, а также недостаточное количество мест приема документов и их техническое оснащение.

«Для решения этих вопросов предлагается продолжить перевод услуг в электронный вид. Это тот формат работы, который нам выгодно развивать, потому что он востребован предпринимателями. К тому же, с 2019 года, бизнесмены, оформившие и пользующиеся электронной цифровой подписью (ЭЦП), могут получить значительные скидки при получении электронных услуг, таких, например, как регистрация юридического лица, права собственности или постановка на кадастровый учет», — рассказал заместитель министра – начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата Минэкономразвития края Юрий Рыбко.

Он также отметил, что на едином портале госуслуг появился отдельный раздел для бизнеса, который в ближайшее время будет наполняться как федеральными, так и краевыми услугами.

На заседании также обсудили вопросы по повышению доступности инвестиционной инфраструктуры и качества консультативных услуг, имущественной поддержки, кредитных ресурсов. Дальнейшая работа по анализу показателей региона в Национальном рейтинге будет продолжена. Комплекс оперативных и первоочередных мер по устранению «слабых мест» войдет в «дорожные карты» по реализации целевых моделей. Предложения, прозвучавшие на заседании Проектного штаба, будут также учтены в «Плане быстрых побед».