В Хабаровском крае наградили лучших специалистов строительной отрасли

В доме официальных приемов Правительства края состоялся торжественный прием, посвященный Дню строителя. По поручению Губернатора его провел министр строительства края Константин Пепеляев.

Он поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, вручил благодарственные письма от Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также почетные грамоты и благодарности Губернатора края. Награды получили специалисты и руководители строительных, подрядных и проектных организаций.

Константин Пепеляев отметил, что работа по созданию благоприятной среды для бизнеса, которая проводится в отрасли, помогла региону улучшить свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России.

В крае проводится активная работа в этом направлении. В ближайшей перспективе запланировано открытие «Центра оказания услуг в строительстве». Это позволит упростить процедуры получения разрешительной документации для целого ряда работ.

По словам министра строительства, Правительство края уделяет большое внимание решению жилищных вопросов, в первую очередь — социальных категорий граждан. Только в прошлом году с помощью господдержки введена в эксплуатацию 381 квартира для детей-сирот, а 622 семьи в рамках различных программ смогли приобрести свое жилье. В их числе и участники программы «Жилье для российской семьи», которые в ближайшее время получат ключи от квартир с социальным ремонтом.

Министр отметил, что на территории края активно ведётся строительство объектов социальной инфраструктуры. Это новые школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы. От строителей края зависит выполнение важного государственного заказа – комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В его рамках предусмотрено 27 объектов капитального строительства с общим объёмом финансирования более 62 млрд. рублей. Ряд объектов уже введены в строй.

«Хочу поблагодарить всех специалистов отрасли за работу. Сегодня строительный комплекс в непростых экономических условиях успешно решает поставленные задачи. Благодаря вашему труду и профессионализму в крае возводятся новые современные объекты социального и промышленного назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры, развивается индустрия. Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия, мирного неба, а также новых проектов и надежных партнеров», — сказал Константин Пепеляев.