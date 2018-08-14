Тхэквондисты Хабаровского края завоевали награды на международном турнире в Шеньяне

Спортсмены Хабаровского края стали победителями и призерами международного турнира по тхэквондо ВТФ. Соревнования проходили в китайском Шеньяне в провинции Ляонин. В них выступило более трех тысяч участников в возрасте от 6 до 17 лет из Южной Кореи, Японии, США, Великобритании, Монголии и России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, для сборной региона это уже третий международный турнир в Шеньяне. Команду края составили шесть тхэквондистов 6-10 лет из Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского района. При этом комсомольчане впервые представляли свой город на международных соревнованиях.

По итогам состязаний спортсмены завоевали 6 золотых медалей в дисциплине пхумсэ, а также «золото», 4 «серебра» и «бронзу» в керуги (поединки). Наивысшую награду региону принесли Роман Лисин, Виктор Ляховский, Тимофей Губин, Алиса Сорокина, Анастасия Леонтьева и Илья Гудов.

«В прошлые годы мы возили более старших ребят. Тоже были первые, вторые и третьи места. Радует стабильность и то, что в дисциплине пхумсэ появились хорошие результаты. Надо отдать должное нашим юным спортсменам в нынешней поездке. Условия выступлений были тяжелыми. Однако, результаты говорят сами за себя», — отметил исполнительный директор Федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края Павел Маковецкий.

Ближайшие соревнования по тхэквондо ВТФ — Открытый турнир Хабаровского муниципального района «Тхэквондо ICROSS Кидс» и Кубок главы Хабаровского района пройдут 26-29 октября на Заимке. Следующая поездка в Китай планируется в начале 2019 года.