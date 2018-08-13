Аграрии края обновляют автопарк за счет субсидий

В 2018 году 12 агропредприятий края получили господдержку на обновление парка сельскохозяйственной техники. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 61 млн рублей, что в два раза больше, по сравнению с 2017 годом. Полученные деньги ушли на возмещение покупки бортовых навигаторов, работающих по технологии точного земледелия, а также комбайна, предназначенного для работы на переувлажненной почве.

«В рамках госпрограммы просубсидирована покупка 64 единиц сельскохозяйственной техники. В числе приобретенной техники 14 тракторов, зерносушилка производительностью до 216 тонн зерна в сутки, а также два зерноуборочных комбайна. Примечательно, что один из них на гусеничном ходу. Он не травмирует плодородный слой и позволяет производить уборку в условиях переувлажнения. Благодаря огромной площади опорной поверхности этот комбайн является, пожалуй, единственным приемлемым решением для топких полей, которые часто встречаются на Дальнем Востоке», — рассказал первый заместитель министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края Александр Зебрев

Возможности нового комбайна уже проверили в ООО «Вектор». Предприятие действует с 2015 года в районе им. Лазо. Под посевные отведено 3880 гектаров. Большая часть засеяна соей и кормовыми культурами. На сегодняшний день здесь реализуют инвестпроект по строительству и реконструкции предприятия на 700 голов дойного стада. Также предполагается строительство зерносушилки и реконструкция зернохранилища.

Также ООО «Вектор» на сумму господдержки 4,6 млн рублей приобрело одну жатку и 24 комплекта бортовых навигаторов, которые позволяют производить сельскохозяйственные работы по технологии точного земледелия. Данная технология является не только качественно новой системой земледелия, но и новой стратегией ведения сельского хозяйства. Она обеспечивает оптимальное управление сельскохозяйственным предприятием.

Глава крестьянско-фермерское хозяйства из Вяземского района Владимир Подолякин также приобрел спецтехнику, используя государственную субсидию. 13,2 млн рублей ушли на покупку четырех тракторов, двух гусеничных зерноуборочных комбайна, а также двух сеялок, плуга и другого оборудования для вспашки.

В министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края отмечают, что за 2,5 года аграриями приобретено более 220 единиц техники на сумму свыше 360 млн рублей. Оказана краевая государственная поддержка на сумму 129 млн рублей. Субсидия выплачивается в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы».