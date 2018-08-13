Три новые школы откроются в крае к 1 сентября

На аппаратном совещании в Правительстве края обсудили подготовку региона к новому учебному году. О проводимой в этом направлении работе Губернатору доложила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

По ее словам, первого сентября за парты в Хабаровском крае сядут 145 тысяч учащихся. Это больше, чем в 2017-ом на 2 тыс. 200 детей. В их числе 16 тысяч первоклассников и 6 тысяч выпускников 11 классов. Всего в регионе откроются 887 образовательных организаций, в том числе 389 школ. Подготовка велась заблаговременно. В 31 школе проведен капитальный ремонт, в 14 установлено видеонаблюдение. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«В отличие от ряда других регионов страны в крае нет третьих смен. Количество школьников из года в год увеличивается, но мы стараемся держать показатель обучаемых в первую смену на уровне 90%. В том числе за счет ввода новых объектов образования. Так, в этом году 1 сентября откроются три новых школы: в поселке Галичный Комсомольского района (80 мест), селе Мариинское Ульчского района (160 мест) и лицей «Звездный» в Хабаровске на 800 мест», — отметила Алла Кузнецова.

Активное строительство новых объектов образования в регионе ведется по федеральной программе ликвидации вторых смен. До 2020 года новые школы появятся в селе Найхин Нанайского района и Волочаевском городке краевого центра.

В регионе большое внимание уделяется поддержке малообеспеченных семей. В рамках ежегодной акции «Помоги собраться в школу» одеждой, обувью и школьными принадлежностями обеспечены более 3 тысяч детей.

Все обучающиеся получат бесплатные учебники федерального комплекта. В 2018 году библиотечные фонды края пополнили 382 тысячи учебников.

Приемка учреждений образования еще продолжается и полностью будет завершена к 17 августа. На сегодня готовность к новому учебному году подтверждена в 368 школах (95%). Первостепенное внимание Губернатор поручил уделить вопросам пожарной и антитеррористической безопасности.

«В крае эта работа организована. Тем не менее еще раз хочу обратить ваше внимание на эти вопросы. В том числе — обеспечить безопасность дорожного движения в районах школ. Самым тщательным образом совместно с ГИБДД нужно обследовать дорожные маршруты школьных автобусов, проверить приводятся ли в порядок пешеходные переходы, в каком состоянии находятся светофоры, знаки дорожного движения», — сказал Вячеслав Шпорт.

Глава региона также поручил ускорить обустройство теплых туалетов в сельских школах. Эта работа в российских регионах ведется в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. На эти цели муниципальным образованиям выделена краевая субсидия в 57,5 млн рублей.