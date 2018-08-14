Чемпиону России «СКА-Нефтянику» поставили амбициозные задачи на предстоящий сезон

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание попечительского совета хоккейного клуба «СКА-Нефтяник». На встрече обсудили итоги прошедшего сезона и поставили задачи на предстоящий период. Глава региона подчеркнул, что минувший сезон стал одним из самых успешных в истории хабаровской команды. Хоккеисты стали обладателями Кубка России и чемпионами страны. Пять игроков «СКА-Нефтяника» в составе сборной России завоевали золотые медали мирового первенства, которое проходило в этом году в Хабаровске. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как рассказал главный тренер команды Михаил Юрьев, в межсезонье проведена большая работа по комплектации состава. В числе новых приобретений клуба – два бывших игрока красноярского «Енисея» Юрий Викулин и Эрик Петтерсон. Также в хабаровскую команду из шведского «Хаммарбю» перешел полузащитник Алан Джусоев. Кроме того, в основной состав были вызваны три игрока из молодежной команды «СКА-Нефтяника».

Хоккеисты в июле прошли подготовительные сборы в Швеции, а сейчас приступили к тренировкам на льду арены «Ерофей». По словам Михаила Юрьева, основные усилия будут направлены на подготовку к выступлению на Кубке России, а затем и Кубке мира, который пройдет 11-14 октября в шведском Сандвикене.

Губернатор Вячеслав Шпорт перед тренерским составом и хоккеистами поставил амбициозную задачу: не только повторить достижения прошлого сезона, но и завоевать Суперкубок России и Кубок мира. Кроме того, глава региона поручил более активно готовить резерв, постоянно привлекать лучших игроков из молодежной команды клуба в основной состав.