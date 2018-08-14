Вячеслав Шпорт: Правительство края будет наращивать поддержку проектов некоммерческих организаций

Сегодня состоялось расширенное заседание совета по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций при Правительстве края. В работе принял участие Губернатор Вячеслав Шпорт, а также советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Глава региона поблагодарил представителей НКО за активность. С каждым годом растет число проектов из Хабаровского края, претендующих на президентские гранты. Уже поступило в 2,5 раза больше заявок. Если в прошлом году их было всего 39, то в этом – уже 109. Регион лидирует в ДФО по числу как поданных, так и победивших заявок. Социальные проекты, поддержанные Фондом президентских грантов, реализуются сегодня в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, районах имени Лазо, Вяземском, Ванинском, Верхнебуреинском и Аяно-Майском. Кроме того, уже 5 лет проводится и краевой конкурс социально ориентированных НКО. Ежегодно поддерживается около 40 проектов.

Советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов в свою очередь отметил, что Хабаровский край является одним из самых активных регионов в стране по поддержке некоммерческого сектора. Он рассказал о последних изменениях, связанных с подачей заявок на конкурс проектов, упрощении отчетных процедур для НКО. Он особо подчеркнул, что Фонд ориентирован, прежде всего, на работу с малыми городами и поселениями. Любая, даже небольшая некоммерческая организация, которая разработает интересный проект, имеет все шансы на получение финансирования.

В завершении встречи несколько региональных НКО представили свои проекты. В частности, руководители организаций рассказали о работе с трудными подростками, поддержке приемных семей, реализации культурных инициатив в отдаленных селах, проведении благотворительных фестивалей, проектах по популяризации культуры коренных народов.

Губернатор Вячеслав Шпорт отметил, что власти края нарастят финансовую и организационную поддержку социально ориентированных организаций в следующем году.

«Деньги, которые мы выделяем на гранты, остаются в крае, работают на решение острых социальных проблем. Некоммерческий сектор работает в тесном партнёрстве с местными властями. Мы понимаем значимость каждого проекта, потому что все они непосредственно влияют на улучшение качества жизни людей. Я также желаю удачи всем НКО, которые будут в ближайшее время участвовать в очередном конкурсе президентских грантов», — отметил Вячеслав Шпорт.