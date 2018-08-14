Международный фестиваль корейской культуры пройдет в краевой столице

16-18 августа в Хабаровске пройдет традиционный Международный фестиваль корейской культуры. Наибольшее число посетителей ожидается в третий день на набережной, где развернутся основные гуляния. В прошлом году на празднике побывало более 5000 человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В этом году фестиваль начнется 16 августа торжественным собранием и праздничным концертом в Городском дворце культуры. На следующий день в 17 часов в Хабаровске по улице Рабочий городок,7 состоится открытие межнационального культурного центра «Ариран». Здесь расположится школа корейского языка, секция тхэквондо и кружок по квиллингу – искусству изготовления композиций из скрученных полосок бумаги.

«Международный фестиваль корейской культуры – это мероприятие, на котором мы в очередной раз можем соприкоснуться с уже родной для нас, дальневосточников, культурой корейского народа, отдать дань памяти старшим поколениям», — отметили организаторы мероприятия.

Самым массовым обещает стать третий день фестиваля. 18 августа с 11.00 до 15.00 на набережной в районе Универсального краевого спортивного комплекса будет проходить спортивно-развлекательная программа. Для гостей запланированы показательные выступления спортсменов и мастер-класс по тхэквондо, а также детские и взрослые поединки в национальной борьбе «Сирым». Любители корейской еды смогут отведать настоящую кимчи и поболеть за участников конкурса национальной кухни.

Будет организована работа детских и молодежных площадок с проведением различных мастер-классов. В мероприятии примут участие различные коллективы, в том числе выступающие в стиле k-pop. Пожалуй, самым ожидаемым станет традиционный розыгрыш призов. Лотерейные билеты будут раздавать среди посетителей. Главный приз — билет «Хабаровск – Сеул – Пхукет – Сеул – Хабаровск».

В этом году фестиваль приурочен к 73 годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова советскими войсками, 80-летию Хабаровского края и 160-летию Хабаровска. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Хабаровского края.