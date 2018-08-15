Вячеслав Шпорт: Хабаровский край становится крупнейшим центром развития медицины

В ходе обращения к жителям Хабаровского края Губернатор Вячеслав Шпорт рассказал о перспективах развития системы здравоохранения. По его словам, регион становится крупнейшим центром развития медицины.

Так, только в течение последних лет в крае был открыт целый ряд мощнейших медучреждений. Это федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, центр позитронно-эмиссионной томографии, центр гемодиализа в Хабаровске. В текущем году откроется диализный центр и в Комсомольске-на-Амуре. Хабаровский край уже является единственным местом на Дальнем Востоке, где производят уникальные радиофармпрепараты. Во всех районах края есть возможность проводить процедуры тромболизиса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«С 2012 года смертность от болезней системы кровообращения и онкологии – главных наших врагов – снизилась на 20 и 9 процентов соответственно, — отметил Вячеслав Шпорт. — И мы не остановимся на достигнутом. Сейчас при поддержке Президента страны решаем вопрос по строительству в Хабаровске центра протонно-лучевой терапии. Он позволит создать полную инфраструктуру ядерной медицины на Дальнем Востоке на уровне мировых стандартов».

Вячеслав Шпорт подчеркнул, что высокотехнологичная медицина для Хабаровского края – не мечта, как это было еще десятилетие назад, а абсолютная реальность. Сегодня в регионе планируется расширить сеть сосудистых центров и их отделений. Вскоре они откроются в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани. Больницы будут оснащены новым оборудованием, в том числе томографами и ангиографами. Также в районах создадут четыре центра амбулаторной онкологической помощи. В результате, чтобы пройти полное обследование или получить необходимое лечение, в том числе высокотехнологичное, человеку не придется ехать в столицу Дальнего Востока.

Но, как заметил Вячеслав Шпорт, высокие технологии в здравоохранении должны обязательно опираться на систему первичной медицинской помощи. Самое главное — чтобы каждый житель региона мог оперативно получать необходимые медицинские услуги и только высокого качества.

«Мы никогда не забываем про жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов, — сказал Вячеслав Шпорт. — У нас в крае работает теплоход «Здоровье», бригады медиков из Хабаровска регулярно выезжают в районы. Начали программу по модернизации ФАПов и врачебных амбулаторий, проводим телемедицинские консультации, развиваем санитарную авиацию. С января 2018 г. полеты из Хабаровска осуществляются на новом вертолете, оснащенном медицинским модулем. Все это делает медпомощь более доступной».

В этой связи также немаловажно решить проблему обеспечения сельских лечебных учреждений кадрами. Как отметил Вячеслав Шпорт, для этого в крае реализуется сразу несколько профильных программ: «Земский доктор», «Кадры здравоохранения», «Сберегательный капитал». По ним в течение нескольких лет удалось привлечь 378 врачей и средних медицинских работников.

Отдельное внимание Губернатор уделил детской медицине. В Хабаровске не первый год успешно работает перинатальный центр, который доступен для всех жителей края. Центр позволяет оказать помощь при любых патологиях. Младенческая смертность уже сейчас в 2 раза ниже, чем в 2012 году и составляет 4,2 случая на 1000 новорожденных. А это – уровень высокоразвитых стран мира.

Кроме того, в регионе растут объемы процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Если в 2016 году было проведено 711 процедур, то в 2017 – уже 1003, план на 2018 год – 1380.

В конце речи Вячеслав Шпорт поручил минздраву региона подготовить предложения по модернизации как минимум 35 детских поликлиник. В ближайших планах — открытие детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, новой поликлиники в Прибрежном микрорайоне Хабаровска, акушерского корпуса в селе Богородском Ульчского района, нового акушерского корпуса в центральной больнице Николаевска-на-Амуре. Губернатор обратил внимание, что медучреждения для детей необходимо оборудовать в современном формате. В них должны быть игровые зоны, электронная регистратура, колл-центр для родителей, отдельные комнаты для кормления грудничков.