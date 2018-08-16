Борис Гладких: В регионе будет продолжена работа по социальным направлениям

В рамках реализации Правительством края нового «майского» указа Президента России состоялась встреча Губернатора Вячеслава Шпорта с представителями общественности и обращение к жителям региона «Хабаровский край – образ будущего». В своем выступлении он подвел итоги исполнения «майских» указов Президента России и обозначил перспективные направления развития Хабаровского края на ближайшие годы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По мнению депутата Государственной думы РФ Бориса Гладких, обращение главы региона своевременно.

«Губернатор обозначил все основные направления, по которым будет продолжена работа в ближайшие годы. Главное – социальный аспект. В частности, стоит упомянуть об изменениях пенсионного законодательства. Мы совместно с Губернатором и Правительством края разработали ряд поправок в предлагаемый законопроект. В частности, предлагаем обратить внимание на пенсионный возраст для женщин, который необходимо изменить. Думаю, это учтут депутаты и других дальневосточных регионов. Считаю, что при принятии окончательного решения должна быть учтена специфика Дальнего Востока в целом», – отметил Борис Гладких.

Не менее важным, по его мнению, является и вопрос развития образования. «Хабаровский край в этой сфере занимает одну из лидирующих позиций среди субъектов Российской Федерации. В регионе необходимо сосредоточить усилия в развитии дошкольного, школьного образования, создании центров роста. Если каждое направление, обозначенное сегодня Губернатором, будет выполнено, край и дальше продолжит устойчивое развитие», — заключил депутат Государственной Думы РФ.

Отметим, публичное событие такого масштаба в крае прошло впервые. В нем приняли участие представители общественных советов, некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнеса, науки, средств массовой информации, представители ветеранских и молодежных организаций.