Почти 70 жителей края госпитализированы с подозрением на энтеровирусные инфекции за прошедшую неделю

В Хабаровском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. По информации министерства здравоохранения края за прошедшую неделю с 6 по 12 августа с подозрением на ЭВИ обратился 241 житель региона, в том числе 41 – с симптомами серозно-вирусного менингита. 232 из них – дети, 9 – взрослые. Госпитализировано 69 человек, в том числе 34 – с СВМ. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Остальные получают лечение в амбулаторных условиях. «Всего с 28 мая этого года зарегистрировано 1044 случая подозрений на энтеровирусную инфекцию (малая болезнь, герпетическая ангина, ОРВИ), в том числе 140 случаев – на серозный вирусный менингит. Более 1000 из них у детей. Среди заболевших — жители Хабаровска (860 человек), Комсомольска-на-Амуре (61), Хабаровского (66), им. Лазо (24), Амурского (13), Нанайского (12), Комсомольского (3), Вяземского (3), Солнечного (1) и Ванинского (1) районов», — отметили в министерстве.

С подозрением на энтеровирусную инфекцию госпитализировано 296 человек. По результатам лабораторных исследований подтверждено 137 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе 55 случаев энтеровирусного менингита. В 192 случаях диагноз снят.

Ситуация с заболеваемостью ЭВИ находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и министерства здравоохранения края. В дошкольных учреждениях продолжается проведение утренних фильтров и режима профилактической дезинфекции. В зонах отдыха, расположенных вдоль берега реки Амур, установлены аншлаги «купаться запрещено». Администрации районов проводят рейды мест массового отдыха населения на водных объектах. На случай эпидемического подъема энтеровирусной инфекции в медучреждениях региона формирован запас лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств, приведены в готовность госпитальные базы для лечения больных.

Специалисты ведомств напоминают жителям края о главных мерах профилактики энтеровирусной инфекции — соблюдение основных правил личной гигиены. Необходимо тщательно обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением в пищу, пить кипяченую или бутилированную воду, купаться только в специально отведенных для этого местах. При появлении первых признаков инфекции необходимо сразу обратиться к врачу.

Энтеровирусные инфекции – группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых кишечными вирусами Коксаки и ЕСНО, с разнообразными клиническими проявлениями. Вирус в основном передается через воду, пищу, грязные руки. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, головной боли, распространенных болей в мышцах, головокружения, общей слабости. Нередко отмечаются тошнота и рвота. Часто у больных появляется кратковременная разнообразная сыпь. При поражении центральной нервной системы наиболее часто встречающаяся форма – серозный (асептический) менингит, который сопровождается лихорадкой, головной болью и поражением оболочек мозга