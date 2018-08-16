Хабаровский край развивает отношения с Самарской областью

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел встречу с врио заместителя председателя Правительства – министром промышленности и технологий Самарской области Николаем Брусникиным. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Стороны обсудили вопросы развития отношений между двумя субъектами. Речь идет об организации прямых поставок рыбной продукции в Поволжье. Еще одной важной темой стала перспектива участия ряда самарских предприятий, в частности АО «ТЯЖМАШ», в модернизации судостроительного комплекса Хабаровского края. Взаимодействие планируется наладить также и в области создания благоприятной среды для бизнеса.

По словам Николая Брусникина, Самарская область планирует перенять опыт края по созданию льготных режимов работы с бизнесом. С этой целью делегация региона посетила ООО «Индустриальный парк «Авангард», а также ряд площадок ТОСЭР «Хабаровск».

«Благодаря ставке на производство качественной высокотехнологичной продукции перед местными инвесторами открывается вполне реальная перспектива экспорта в страны Азии», — подчеркнул Николай Брусникин.

Правительство края со своей стороны готово оказывать поддержку в привлечении инвесторов из Самарской области для формирования кластера пищевой и перерабатывающей промышленности.

Стороны договорились о продолжении двусторонних контактов для укрепления производственных и торгово-экономических связей. Планируется ответный рабочий визит в Самарскую область представителей дальневосточного бизнеса.

Напомним, в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве. Глава области Дмитрий Азаров и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт договорились развивать отношения в торгово-экономической, промышленно-кооперационной, научно-технической, социальной и культурной сферах.