Ректор Тихоокеанского государственного университета поддержал дальнейшее развитие системы образования в регионе

Ряд перспективных направлений социально-экономического развития региона обозначил Губернатор Вячеслав Шпорт на встрече с общественностью. В своем обращении к жителям «Хабаровский край – образ будущего» особое внимание глава региона уделил вопросам развития системы образования в крае и подготовки профессиональных кадров.

«Наши дети должны учиться в современных комфортных зданиях, имеющих самое современное школьное оборудование, получать полноценное здоровое питание. И самое главное – им надо помочь выбрать свою профессию, свой жизненный путь», — подчеркнул Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В частности, Губернатор отметил, что сегодня в регионе созданы две школы совершенно нового формата Краевой центр образования и лицей «Звездный» в Хабаровске. Также в этом году откроется Инженерная школа в Комсомольске-на–Амуре. Там уже сейчас разворачивается уникальный проект подготовки инженерных кадров: от детского сада, через инженерную школу, детский технопарк «Кванториум», центр компетенции, технический университет и далее на крупнейшие предприятия города.

По мнению ректора Тихоокеанского государственного университета Сергея Иванченко, направления, обозначенные в выступлении главы региона – одни из приоритетных в крае.

«Мне кажется, что каждый, кто присутствовал в зале, нашел ответ на свои вопросы. Более подробного обращения я еще не видел. В выступлении Губернатора заложены тенденции развития региона на ближайшие 5-10 лет. Большое внимание было уделено тем сферам деятельности, которыми я занимаюсь — образованию, подготовке инженерных кадров, производству, молодежной политике», — прокомментировал Сергей Иванченко.

Он также отметил, что сегодня Хабаровский край – один из привлекательных и перспективных регионов для получения образования не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России. Об этом свидетельствуют итоги приемной кампании в вузы в этом году. Для примера, только на обучение в ТОГУ свои заявления подали абитуриенты из 42 регионов страны.

«Это говорит о выстроенной системе образования и привлекательности Хабаровска и Хабаровского края для абитуриентов со всей России. И наша задача сегодня – создать все условия, чтобы они работали и создавали здесь семьи, растили детей и развивали Дальний Восток. И мы будем ее выполнять. Я думаю, именно с этой программой мы идем в будущее», — подчеркнул Сергей Иванченко.

В этом ректора ТОГУ поддержала и председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.

«Мне, как председателю Хабаровского краевого отделения профсоюзов, было отрадно слышать то, что много внимания уделено социальной направленности развития региона: здравоохранению, образованию. Это те проблемы, которые актуальны для любого человека», — отметила профсоюзный лидер края.

Напомним, встреча с общественностью и обращение Губернатора к жителям региона «Хабаровский край – образ будущего» прошло в рамках реализации Правительством края нового майского Указа Президента России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие представители общественных советов, некоммерческих организаций, общественных объединений, бизнеса, науки, средств массовой информации, представители ветеранских и молодежных организаций.