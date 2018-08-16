Финал соревнований по дрифту РДС-Восток впервые пройдёт в Хабаровске

Финал важнейших на Дальнем Востоке соревнований по дрифту РДС-Восток пройдёт в Хабаровске 2 сентября. В мероприятии примут участие спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Находки, Дальнегорска, Партизанска и Петропавловска-Камчатского. Гонщикам предстоит выявить сильнейшего в заключительном соревновании, а также определить Чемпиона серии по результатам всего сезона 2018 года. Соревнования по традиции пройдут на большой парковке арены «Ерофей».

На протяжении многих лет соревнования РДС-Восток по праву считаются сильнейшими на Дальнем Востоке: в серии принимают участие самые сильные гонщики Дальнего Востока, а правила РДС – одни из самых строгих в отношении безопасности как пилотов, так и зрителей. Много лет подряд финалы РДС-Восток проходили во Владивостоке, но в этом году организаторы приняли решение впервые провести финальные соревнования в столице региона.

«Хабаровск очень просил об этом много раз, Хабаровск ждал, вот оно случилось. Восемь лет мы проводили финалы во Владивостоке, а девятый сезон завершим в Хабаровске, посмотрим, как это будет. Мы серия молодая, не боимся развиваться и экспериментировать» — говорит Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток.

В течение гоночного дня зрители увидят тренировочные, квалификационные (одиночные) и парные заезды. В этом году в РДС-Восток большая конкуренция, ведь в серии принимают участие почти три десятка пилотов. Соперничество начнётся уже со стадии квалификационных одиночных заездов, по результатам которых в парные проходят только 16 гонщиков. Но организаторы рекомендуют болельщикам не пропускать и утренние тренировочные заезды. Как показывает практика, тренировочные заезды – интереснейшее время, когда пилоты рискуют, позволяют себе чуть больше и, как следствие, в тренировках зрители могут увидеть много аварий, острых и интересных моментов.

Зрителей приглашают провести первое сентябрьское воскресенье вместе с РДС-Восток. 2 сентября в 9 утра у гонщиков начнётся тренировка, а в 11.30 стартуют одиночные квалификационные заезды. На 14.00 назначена официальная церемония открытия, сразу после которой зрители увидят парные заезды сильнейших пилотов Дальнего Востока.