В Хабаровском крае проводят уборку ранних зерновых культур

Сельхозпредприятия Хабаровского края проводят уборку ранних зерновых культур. На сегодняшний день аграрии уже провели работы на 40 процентах засеянных площадей, что составляет 3,7 тысяч гектаров. Намолочено 7,6 тысяч тонн зерна. По данным министерства сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, урожайность превышает показатели прошлого года и составляет 20,3 центнера с гектара. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Полным ходом жатва идет в нескольких хозяйствах – ООО «Даниловка» Хабаровского района, а также ООО «Вектор» и ООО «Амурская Заря» района имени Лазо. Предприятия убирают ячмень, пшеницу и овес. Так, в ООО «Даниловка» уже намолочено более 1,6 тысячи тонн зерна с урожайностью 33,2 центнера с гектара. В ООО «Вектор» показатели составляют – 733 тонн зерна с урожайностью 27,8 центнеров с гектара, ООО «Амурская Заря» — 320 тонн зерна с урожайностью 27,8 центнеров с гектара.

«Высокие результаты хозяйства показывают благодаря своевременному сортообновлению, а также соблюдению агротехнических приемов возделывания. Работы продлятся до конца августа. Всего в этом году ранние зерновые планируется убрать на площади 9,5 тысячах гектаров», — отметили в министерстве.