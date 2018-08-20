Предложения по долгосрочным тарифам разработают для дальневосточных инвесторо

До 10 сентября Правительство России подготовит предложения об утверждении механизма долгосрочного регулирования энерготарифов, тарифов на природный газ, воду для новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Соответствующее поручение кабинету министров дал Президент России.

Условием для получения таких тарифов, уточняется на сайте Президента России, должно стать наличие у регионов ДФО утверждённых схем развития энергетической и коммунальной инфраструктуры.

«Крупные инвестиционные проекты запускаются и реализуются не один день и не год. Они требуют многих усилий, значительных вложений. Инвестору нужно просчитать проект, быть уверенным в том, что затраты не превысят планируемый объем. И такие условия в рамках формирования комфортной бизнес-среды мы хотим обеспечить на Дальнем Востоке», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Такой законопроект будет подготовлен ведомствами.

«Установление долгосрочных тарифов повысит инвестиционную привлекательность Дальнего Востока, покажет готовность государства поддерживать инвесторов в запуске новых предприятий и расширении действующих производств», – пояснил Александр Козлов.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 18 июля 2018 года.