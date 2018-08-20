Губернатор Вячеслав Шпорт встретился с инициативной группой работников предприятия «Аркаим»

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Ванинский район провел встречу с инициативной группой работников лесоперерабатывающего комплекса «Аркаим». На встрече также присутствовали представители саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сотрудники «Аркаима» обеспокоены ситуацией с трудоустройством и дальнейшей судьбой уникального производства. Губернатор Вячеслав Шпорт подчеркнул, что власти региона сделают все, чтобы интересы людей не пострадали. Достигнута договоренность, что с 1 сентября предприятие возобновит работу. До этого представители новых управляющих структур в ближайшее время подготовят штатное расписание и начнут прием работников.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил во время переходного периода контролировать все вопросы, связанные с соблюдением трудовых прав. Для этого в Ванино направляется группа сотрудников краевого комитета по труду и занятости. Вопросы оказания бесплатной юридической помощи будет курировать министерство юстиции края. Министерству природных ресурсов региона поручено содействовать «Аркаиму» при организации работы предприятия.