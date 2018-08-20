День государственного флага отметят в Хабаровском крае

Хабаровский край готовится отметить День государственного флага Российской Федерации. 22 августа во многих районах пройдут праздничные мероприятия. В краевой столице концертная программа развернется на главной набережной напротив универсального краевого спортивного комплекса. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В 17.00 начнется выступление лучших творческих коллективов краевой столицы.

Участники хабаровского военно-патриотического объединения продемонстрируют торжественное развертывание флага. Для всех желающих будет работать «открытый микрофон» – на специальной площадке можно будет зачитать любимые стихотворения о России. На протяжении всего праздника будут работать различные мастер-классы, тематические площадки библиотек и культурных центров, а также ярмарка изделий ручной работы. Завершится мероприятие запуском воздушных шаров и вело-флешмобом.

В это день состоятся велопробеги по улицам Николаевска-на-Амуре, а также в Аяно-Майском районе и районе им. Полины Осипенко. В краевой столице участники клуба «Авторетро-100» устроят автопробег по городским улицам и выставку старинных машин. Автопробег «Равнение на флаг» запланирован в Ульчском районе, а в Вяземском районе проведут автомобильный флэш-моб «Виват, Россия».

В Амурском районе состоится чемпионат среди коллективов физической культуры. В Комсомольском районе пройдут соревнования по дартсу. Жителям Охотского, Хабаровского и района им. Лазо предложат сыграть в футбол, волейбол и баскетбол.

Кроме того, в муниципальных образованиях пройдут концерты, тематические выставки, викторины, квесты. В Ванинской районе 21августа проведут конкурс стихов. В Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Солнечном волонтеры будут раздавать ленточки, флажки и буклеты с информацией об истории государственного флага.

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа с 1994 года. Его главной целью является воспитание у нынешнего и будущих поколений россиян уважительного отношения к государственным символам страны.