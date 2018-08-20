Территории опережающего развития в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре обеспечат газом

Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР «Хабаровск». По данным комитета Правительства Хабаровского края по развитию топливно-энергетического комплекса, до площадки «Ракитное» будет проложен газопровод протяженностью 520 метров. При этом стоимость строительно-монтажных работ составит более 32 млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Максимальная нагрузка создаваемой сети газоснабжения составит 9243 м3/ч, что позволит в полной мере обеспечить текущие потребности резидентов в газе. Блочный пункт редуцирования газовщики установят в районе границы земельного участка резидента ТОР «Хабаровск» — ООО «Хабаровский трубный завод», которое и будет являться основным потребителем голубого топлива. В октябре текущего года, к началу отопительного сезона, газопровод будет введен в эксплуатацию и запитает новую блочно-модульную котельную производителя полиэтиленовых труб.

В свою очередь продолжается газификация площадки «Парус» в Комсомольск-на-Амуре. Здесь в рамках договора на технологическое присоединение к сетям газораспределения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», «Газпром газораспределение ДВ» необходимо построить газопровод протяженностью 8,6 км. Сметная стоимость строительства – 183,5 млн рублей. Работы начались в марте 2018 года. На сегодняшний день смонтировано более 50 процентов газопровода. Завершить строительство планируют в третьем квартале этого года.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока, территории опережающего развития обеспечивают инфраструктурой с учетом заявок резидентов. Уже заключены договоры по обеспечению площадок водоснабжением и водоотведением, газом, электричеством и тепловой энергией. Основной ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов, в том числе по договорам технологического присоединения, запланирован на 2018-2019 годы.