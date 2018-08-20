Жители Хабаровского края познакомились с корейской культурой и традициями

В Хабаровске завершился Международный фестиваль корейской культуры. В этом году он был посвящен 73-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождению Корейского полуострова советскими войсками, а также 80-летию Хабаровского края и 160-летию Хабаровска. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Основные мероприятия развернулись в третий день фестиваля на краевой набережной. Для гостей праздника была организована большая праздничная программа с выступлениями артистов эстрадного и традиционного жанров южнокорейского города Тэджон, а также творческих коллективов Хабаровского края.

В одном из конкурсов гости фестиваля смогли облачиться в национальную корейскую одежду ханбок и посоревноваться в знаниях корейских традиций, а в конкурсе корейской национальной кухни проявить свои способности в приготовлении традиционных корейских блюд.

Неотъемлемой частью фестиваля стали традиционные соревнования между корейской и русской командой по перетягиванию каната. В этом году, как впрочем, и в предыдущих годах, победила дружба. Также все желающие могли принять участие в поединках по тхэквондо, национальной борьбе «Сирым» и в состязаниях по разбиванию дощечек.

Для детей были открыты площадки аквагрима и творческие мастерские корейского искусства. Так, юных мастеров очень заинтересовал мастер-класс по изготовлению игрушек и сувениров с применением листьев нори. Кроме этого, можно было поиграть в корейскую традиционную игру «ЮТ», поучаствовать в мастер-классе по фонематическому письму корейского языка – хангыль.

Особый интерес у пришедших на фестиваль вызвала корейская кухня. Гости праздника могли не только отведать одно из самых популярных национальных блюд – кимчи, но и принять участие в мастер-классе по ее приготовлению. Причем продегустировать и сравнить по вкусу можно было кимчи, приготовленную в северокорейском, южнокорейском и хабаровском вариантах.

Танцевальные коллективы города Хабаровска смогли продемонстрировать свои творческие номера в стиле K-pop. Именно эта часть фестиваля собрала наибольшее количество молодежи, а мастер-класс по K-pop вовлек всех его участников в настоящий танцевальный батл, по окончании которого были выбраны самые танцующие зрители.

Завершился праздник розыгрышем лотереи, главным призом которой стал билет с открытой датой «Хабаровск – Сеул – Пхукет – Сеул – Хабаровск».

«Это уже 14 фестиваль корейской культуры, который мы проводим в Хабаровске. Для жителей края – это уникальная возможность познакомиться с корейскими традициями, попробовать национальные блюда, приобщиться к культуре и искусству. В этом году фестиваль посетили более пяти тысяч человек», — отметил начальник управления по реализации государственной национальной политики министерства внутренней политики и информации края Александр Ивагин.

Фестиваль проводится Ассоциацией корейских организаций Дальнего Востока и Сибири при поддержке правительства Хабаровского края с 2004 года. В этом году в рамках фестиваля состоялось торжественное открытие межнационального культурного центра «Ариран». Здесь расположится школа корейского языка, секция тхэквондо и кружок по квиллингу – искусству изготовления композиций из скрученных полосок бумаги. В день открытия центра прошли мастер-класс по тхэквондо, а также презентация проекта Хабаровской краевой общественной организации «Молодежная Ассамблея народов Хабаровского края» «Национальная одежда на современный лад», получившего грантовую поддержку администрации Хабаровска и Фонда Президентских грантов.