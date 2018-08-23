Вячеслав Шпорт поздравил «СКА – Хабаровск» с выходом в 1/16 Кубка России по футболу

Губернатор Хабаровского края в рамках рабочей поездки во Владивосток посетил матч 1/32 финала Кубка России между командами «СКА – Хабаровск» и «Луч». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

За развитием событий на поле Вячеслав Шпорт следил вместе с главой Приморского края Андреем Тарасенко. Счет открыл на 45 минуте полузащитник «СКА – Хабаровск» Денис Дедечко. На 61 минуте с пенальти удвоил преимущество хабаровчан нападающий Константин Базелюк.

Матч завершился со счетом 0:2.

После финального свистка глава региона поздравил тренерский штаб и футболистов.

«Болельщики из Владивостока, которые сидели на матче возле меня, говорили: нужно играть, как Хабаровск. Вы молодцы. Поздравляю вас с победой и желаю дальнейших успехов. Мы с вами!» — сказал Вячеслав Шпорт.

В 1/16 финала хабаровский клуб встретится с одной из команд российской премьер-лиги. Соперник будет определен в дальнейших кубковых матчах.