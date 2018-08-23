Юрий Трутнев: Средства на новые социальные объекты Дальнего Востока должны быть использованы максимально эффективно

Сегодня во Владивостоке прошло заседание Совета при полномочном представителей Президента РФ в ДФО. На совещании обсудили ход реализации Плана социального развития центров экономического роста в регионах Дальнего Востока. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

За счет федеральных средств в ближайшие годы будут построены 193 социальных объекта. Финансирование на эти цели из федерального бюджета составит 53,7 миллиарда рублей.

«В этом году мы приступили к строительству социальной инфраструктуры. Эта работа важная. Времени до конца года мало, а средства выделены большие. Недопустима ситуация, чтобы средства в отдельных субъектах не были использованы. Они должны быть использованы максимально эффективно. Должны быть построены школы, больницы, детские сады. Деньги должны пойти на благо людей», – сказал вице-премьер Юрий Трутнев.

Полпред также отметил, что по некоторым объектам есть определенные отставания по срокам. Это, в основном, связано с проведением конкурсов по определению подрядчиков и подготовкой проектно-сметной документации.

«Мы не будем больше рассматривать предложения по переносу финансирования. Если руководство субъекта не справляется с какими-то работами, то будем перемещать финансирование в те субъекты, которые могут принять финансирование. Это Чукотка, Камчатка, Хабаровский край. Они уже сказали, что могут выполнить больший объем работ. Эти субъекты получат средства в первую очередь», — сообщил полпред.

В Хабаровском крае в рамках механизма «единой субсидии» предусмотрены средства на реализацию 14 объектов на общую сумму 10,9 млрд. рублей.

«На совете я внес предложение. У нас есть несколько объектов с готовыми проектами. Если будет возможность, Хабаровский край готов представить их для фиансирования. Юрий Петрович Трутнев поддержал эту инициативу. Если будут освобождаться средства, мы можем рассчитывать еще на несколько объектов. В целом сегодня по всем объектам, которые прошли через Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, подписаны соглашения, они находятся в реализации. В этом преимущество единой государственной субсидии, которую подписал Президент», — сказал Губернатор Вячеслав Шпорт.

Он также рассказал, что решается вопрос самому сложному с точки зрения организации строительства объекту – лечебному корпусу Николаевской-на-Амуре районной больницы.

«В Николаевске-на-Амуре мы объявляли торги. Они не состоялись. Объявили повторные, они опять не состоялись. Никто не изъявил желание строить там крупный современный больничный комплекс. Это связано с логистическими сложностями для подрядчиков. Сообщение по Амуру, когда идет лед, — проблемный вопрос. Будем применять все преференциальные режимы, которые есть в крае, для того инвестора, который согласится туда прийти. Сегодня есть уже несколько человек, который готовы туда прийти, если мы изменим условия. В Николаевске-на-Амуре должен быть свой собственный больничный комплекс, который будет обслуживать не только Николаевский район, но и весь север Хабаровского края. Мы обязательно построим объект в установленные сроки», — подчеркнул Губернатор.