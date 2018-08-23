На подготовку к зиме в Хабаровском крае направят 27,8 млрд рублей

В Хабаровском крае продолжают готовить к зиме жилой фонд, предприятия ТЭК и ЖКХ. Промежуточные итоги работ подвели сегодня на расширенном заседании в Правительстве края. Совещание провел вице-губернатор региона Сергей Щетнёв. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил заместитель Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, в этом году на приведение в порядок инфраструктуры региона из всех источников финансирования направят 27,8 млрд рублей. Из них на подготовку объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ пойдет 21,8 млрд рублей, на ремонт жилищного фонда, коммунальных объектов и поставку топлива – 6 млрд рублей.

«В настоящее время ремонт основного энергетического оборудования произведен на 47% от плана, — отметил Анатолий Литвинчук. – Магистральные тепловые сети отремонтированы на 41%, электросети – на 58%, электрооборудование – на 44%. Задание по накоплению топлива выполнено на 87%. На складах ТЭЦ края находится 934 тыс. тонн угля. Стабильно осуществляется поставка потребителям природного газа».

По словам зампреда, готовность жилищного фонда составляет 88%. Инженерная и коммунальная инфраструктура приведена в порядок на 75%. Объекты минобороны подготовлены на 77,8% Работы выполняются своевременно, в рамках заданных нормативов.

«Для обеспечения населения, устойчивой работы коммунальной энергетики и бюджетных учреждений в навигацию 2018 года в северные районы края необходимо завезти 19 тыс. тонн угля и 22,7 тыс. тонн нефтепродуктов. Сейчас в пунктах перевалки накоплено 16 тыс. тонн угля (83 % от задания). Завезено 11,6 тыс. тонн нефтепродуктов (51 % от плана). Осталось доставить 6,5 тыс. тонн угля и 11,1 тыс. тонн нефтепродуктов. Общая стоимость централизованной поставки топлива в северные районы составила 1,8 млрд. рублей», — сообщил Анатолий Литвинчук.

Как и в предыдущие годы, особое внимание при подготовке к холодам власти уделят созданию резервов материальных и финансовых средств на случай ЧС. Важно, чтобы в каждом населенном пункте были свои источники резервного электропитания. Тогда, при возникновении нештатной ситуации, можно будет поддержать жизнеобеспечение населенных пунктов.

Пока все работы по подготовке к зиме в Хабаровском крае идут по графику.