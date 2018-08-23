Более шести тысяч жителей региона пострадали от укусов клещей с начала года

С начала года к врачам по поводу укусов клещей обратились более 6 тысяч жителей Хабаровского края. Из них почти 2,5 тысячи – дети. Экстренную иммунопрофилактику получили почти 3 тысячи человек. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, среди обратившихся жители всех муниципальных образований край, кроме Охотского района. Большинство случаев укусов клещей зарегистрировано в Хабаровске (3037), Комсомольске-на-Амуре (773), Амурском (410), Советско-Гаванском (281), Николаевском (271) и Верхнебуреинском (241) районах. Меньше всего пострадавших в Аяно-Майском (2), имени П. Осипенко(6) и Тугуро-Чумиканском (16) районах.

Клещевой вирусный энцефалит после проведения лабораторных исследований обнаружен у шести человек – трех детей и трех взрослых. Еще двое – ребенок и взрослый находятся на госпитализации в Хабаровске с подозрением на заболевание.

Последние несколько недель в регионе наблюдается существенный спад активности клещей. Так, в период с 13 по 19 августа к врачам по поводу их укусов обратились 27 человек, в том числе 9 детей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем двумя неделями ранее (67 человек, в том числе 21 ребенок).

Специалисты министерства здравоохранения региона и управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по-прежнему напоминают жителям о необходимости соблюдения мер предосторожности при походе в лес. В частности, рекомендуется использовать защитную одежду, применять репелленты, периодически проводить поверхностные осмотры.

При обнаружении клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства или в травмпункт, где окажут квалифицированную помощь. Для проведения исследования снятого клеща можно доставить в лабораторию ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2, в любой день недели (в субботу и воскресенье с 10.00 до 13.00).