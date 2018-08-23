Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» будет готов к 1 сентября

Губернатор Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки во Владивосток проверил ход работ по подготовке павильона Хабаровского края к выставке «Улица Дальнего Востока». Экспозиции регионов ДФО готовятся к Восточному экономическому форуму, который пройдет 11-13 сентября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Монтаж павильона в целом идет по графику. Вячеслав Шпорт попросил подрядчика ускорить работы и сдать объект 1 сентября.

«Мы договорились сдвинуть на несколько дней сроки сдачи и завершить все строительно-монтажные работы до 1 сентября. Это нужно для того, чтобы оперативно начать внутри установку выставочного и мультимедийного оборудования. Мы должны как можно скорее увидеть общую картину и если надо — внести корректировки. Наша задача – ярко и интересно представить гостям форума туристические и инвестиционные возможности Хабаровского края», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Внутри выставочного павильона, выполненного в виде самолета, разместится уникальная интерактивная инсталляция «Окно в Хабаровский край». С помощью современных мультимедийных технологий гости смогут отправиться в путешествие по региону. Они заглянут в цех по производству самолетов, пройдут по Хабаровску, посетят Шантарские острова, увидят петроглифы Сикачи-Аляна, Амурский мост и другие уникальные объекты.

Еще одна масштабная инсталляция будет посвящена Комсомольску-на-Амуре: в интерактивном приложении отразятся основные объекты инфраструктуры города, возводимые в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития.

Совместно с ПАО «Компания «Сухой» в павильоне будет представлен арт-объект «Рабочее место авиастроителя», где каждый посетитель сможет сам изготовить памятные сувениры в виде самолета по заводской технологии. Кроме того, как и в прошлом году, гостям предложат виртуальную экскурсию по салону самолета Sukhoi Superjet 100.

Благодаря инновационной системе прожекторного освещения экспозицию Хабаровского края будет хорошо видно даже из Владивостока.

По итогам прошлого года павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» был признан лучшим.

Напомним, что накануне готовность кампуса ДВФУ и региональных экспозиций проверил вице-премьер Юрий Трутнев. В корпусах университета уже начинаются работы по монтажу стендов и выставок. В этом году на форуме запланированы более 50 деловых мероприятий: панельные сессии, бизнес-диалоги, круглые столы по четырем основным направлениям. На набережной также идут масштабные работы. Часть дальневосточных регионов возводит павильоны «с нуля», некоторые субъекты обновляет прошлогодние конструкции.