В Хабаровском крае капитально ремонтируют 373 многоквартирных дома

В Хабаровском крае продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Сегодня строительные работы ведутся в 373 МКД. Еще по 961 дому объявлены аукционы по отбору подрядных организаций. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в Региональном операторе — Фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае, все работы производятся за счет обязательных взносов, которые выплачивают собственники помещений. Всего согласно краткосрочному плану по капремонту в крае в этом году будут выполнены в 739 домах в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Солнечном, Амурском, Хабаровском, Вяземском, Советско-Гаванском, Ванинском, Верхнебуреинском и им. Лазо районах на общую сумму более 1,7 млрд рублей. В зданиях планируется произвести ремонт крыш, лифтового оборудования и шахт, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, утеплить фасады зданий и провести другие работы. С начала года капитально уже отремонтирован 201 дом.

По итогам рейтинга по исполнению программы капитального ремонта за полугодие, составленного Общероссийским народным фронтом, Хабаровский край занял 20 место среди 70 субъектов страны и второе место среди регионов Дальнего Востока, уступив Приморскому краю. Рейтинг был сформирован на основе четырех показателей – уровень реализации 30-летних программ ремонта, эффективность использования средств, собираемость взносов за капремонт и выполнение планов работ.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Хабаровском крае с 2014 года. За это время на счет Регионального оператора поступило свыше 3,6 млрд рублей, и еще свыше 100 млн рублей на специальные счета оператора. За счет этих средств работы по капремонту были выполнены в 1752 доме. Свои жилищные условия улучшили более 320 тысяч человек. Всего же в краевой программе, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится 7749 многоквартирных домов.