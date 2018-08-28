Голосовая связь появилась на 79 и 121 километрах трассы Лидога – Ванино

В Хабаровском крае ведется активная работа по обеспечению покрытия услугами сотовой связи автомобильных дорог. Продолжается установка подвижной радиотелефонной связи на одном из главных транспортных узлов региона — трассе Лидога – Ванино. Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, для решения вопроса специалистами ведомства совместно со студентами Тихоокеанского государственного университета было разработано уникальное техническое решение – базовые станции сотовой связи, которые работают от солнечных батарей и ветрогенераторов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день системой аварийной экстренной связи «112» обеспечено более 50 километров магистрали. В июле этого года Правительство края, Тихоокеанский государственный университет и ПАО «МТС» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве на 2018-2019 год. В его рамках планируется установить восемь базовых станций подвижной радиотелефонной связи, которые будут работать на альтернативных источниках питания.

«В этом году уже установлены два новых объекта связи. Голосовая связь появилась на 79 и 121 километрах трассы.

До конца года в эксплуатацию будет введено еще две станции. Это позволит достичь более 50 процентов общего покрытия голосовой связью на магистрали. Установка дополнительных базовых станций позволит обеспечить услугами аварийной экстренной связи большую часть трассы и сохранить жизнь водителям и пассажирам, попавшим в сложную ситуацию из-за погодных условий или дорожно-транспортных происшествий», — отметили в министерстве.

В рамках реализации проекта на трассе Лидога – Ванино ведется строительство площадок для антенно-мачтовых сооружений, размещение оборудования связи и организации автономного электроснабжения в отдаленных и труднодоступных местностях. До 2020 года планируется обеспечить покрытие связью до 74 процентов автодороги.

Отметим, что Хабаровский край – единственный субъект Дальнего Востока, где система «112» введена на всей территории края. Это позволяет даже при «нулевом балансе» сотового телефона вызвать помощь.