Более 200 тысяч человек стали гостями фестиваля мороженого

В Хабаровске подвели итоги фестиваля мороженого, который впервые прошел в краевом центре. За два дня крупное событие посетило более 200 тысяч человек. Производители предлагали более ста видов мороженого, в том числе черное, со вкусом бекона и красного перца, васаби, манго, маракуйи, облепихи. Предприниматели реализовали 14,2 тонны холодного десерта на сумму 13,6 млн рублей, выручка рестораторов превысила пять млн рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Мы организовали фестиваль, чтобы наши производили смогли реализовать как можно больше мороженого. Также им удалось познакомить жителей со своей продукцией – на набережной проходили промоакции и различные активности, инициаторами которых стали предприниматели. Кроме того, работали скидки от 10 до 30 процентов. Стоимость мороженого начиналась от 16 рублей», — сообщил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

Он также отметил, что в первый день фестиваля установлен рекорд России в категории «Самое массовое угощение холодным чаем». За три часа роздана 19931 порция дальневосточного напитка «Кусун». Кроме того, 25 августа дан старт массовому производству напитка: местный завод «Тайга» займётся производством, а реализацией – группа компаний «Невада».

Во второй день фестиваля на набережной волшебник, который прилетел на настоящем вертолете, подарил гостям 6000 порций. Волонтеры раздали их за 45 минут. Еще 10 тысяч порций бесплатно получили победители конкурсов и розыгрышей. Также партию мороженого вместе с подарками предприниматели отвезли уже после фестиваля в детские дома Хабаровска.

В проведении праздника организаторам помогали волонтеры. На разных площадках фестиваля было задействовано 122 человека. Они раздавали мороженое, отвечали за навигацию, помогали родителям найти потерявшихся детей.

Гостями крупного мероприятия стали более 200 иностранных туристов — это граждане Китая и Японии. Завершился фестиваль мороженого лазерным шоу – на экране главной сцены появлялись 3D-изображения мороженого, волшебника, достопримечательностей Хабаровска и логотипа «Наш выбор 27».