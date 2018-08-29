Более 200 инвалидов молодого возраста будут трудоустроены в крае в ближайшие два года

В Хабаровском крае разработана программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. На ее реализацию в 2018 году выделено два млн рублей средств регионального бюджета. Интерес к проекту уже проявили 35 предприятий и организаций края. К 2020 году планируется трудоустроить более 200 инвалидов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В программе смогут участвовать люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 44 лет, не имеющие опыта работы и необходимого уровня профессиональной квалификации. С начала года в центры занятости населения Хабаровского края за оказанием содействия в трудоустройстве уже обратились 185 инвалидов.

Специалисты службы занятости подбирают подходящее место работы с учетом программ реабилитации и образования соискателей, организовывают собеседование с потенциальными работодателями, помогают в подготовке документов. После трудоустройства за каждым участником программы закрепляется наставник.

Кроме того, комитетом по труду и занятости населения Правительства края разработан порядок предоставления субсидии из краевого бюджета работодателям на возмещение затрат, связанных с сопровождением инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.

«Порядок определяет предоставление работодателям субсидии из краевого бюджета на возмещение затрат на доплату наставнику и на уплату страховых взносов. Кроме этого, следует отметить, что субсидия предоставляется работодателям – юридическим лицам, кроме государственных учреждений, и индивидуальным предпринимателям, которые работают на территории края. Для получения субсидии работодателю необходимо принять на работу инвалида в соответствии с трудовым законодательством РФ и официально закрепить за ним наставника, работающего на предприятии», — отметил председатель комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края Константин Виноградов.

Размер субсидии составляет не менее 50 процентов минимального размера оплаты труда, или около 5500 рублей. На эту сумму начисляется районный коэффициент, процентная надбавка за стаж работы в особых климатических условиях на территории края. Также учитываются затраты на уплату страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Заявки для оформления субсидии принимают до 15 ноября 2018 года в комитете по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края по адресу: г. Хабаровск, пер. Станционный, 19/21, каб. 120. Работодателям необходимо представить заявку на предоставление субсидии, гарантийное письмо об отсутствии задолженности по заработной плате, документы, подтверждающие затраты, а также организацию сопровождения инвалида.