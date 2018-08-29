С начала года в Хабаровске появилось более 5,5 тысячи пенсионеров

В Хабаровске и Хабаровском районе в первом полугодии 2018 года было назначено 5574 новых пенсии. Всего же на учете в городском Управлении ПФР состоит 181 109 получателей пенсий и иных социальных выплат, большинство из них (150 601 человек, а это 83%) получают страховую пенсию по старости. Ее размер в среднем составляет 15 547,48 руб. Более 48,5 тысячи пенсионеров (26,78% от общей численности) продолжают трудовую деятельность. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

При обращении в Пенсионный фонд за назначением пенсии гражданин выбирает организацию-доставщика. Доставка пенсии производится по желанию пенсионера организацией федеральной почтовой связи, кредитной либо иной организацией, с которыми Пенсионным фондом РФ заключены соответствующие договоры.

За последние полтора года более 24 тысяч хабаровчан получают пенсию и иные социальные выплаты через кредитные организации, около 4200 жителей краевой столицы — через организации федеральной почтовой связи. Количество граждан, выплата которым осуществляется на счет стационарного и исправительных учреждений, составляет 403 и 220 человек, соответственно.

Гражданин может изменить доставщика пенсии и способ ее получения в любой момент. Например, если пенсионер желает получать деньги через кредитную организацию (банк), ему необходимо открыть в нем счет, а затем обратиться с реквизитами данного счета в Управление ПФР для оформления соответствующего заявления. Зачисление средств на счет пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаграждения.

Напомним, что заявление о выборе или изменении способа доставки пенсий можно подать, не выходя из дома, воспользовавшись электронным сервисом «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. С начала года хабаровским Управлением ПФР принято 8844 таких заявлений. Для этого необходимо просто заполнить предлагаемую форму заявления с некоторыми личными данными. После этого с указанного заявителем периода пенсия будет доставляться с учетом выбранного им способа. В этом случае дополнительно приходить в клиентскую службу Пенсионного фонда нет необходимости.