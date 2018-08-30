Новая школа с детским садом открылась в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял участие в церемонии открытия новой школы с детским садом в поселке Галичный Комсомольского района.

Современное учреждение образования построено вместо ветхого здания – последней деревянной школы в районе. На строительство из краевого бюджета было выделено около двухсот миллионов рублей. Часть средств вложил муниципалитет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор осмотрел классы, рассчитанные на 80 учащихся, и функциональные помещения. В распоряжении школьников кабинеты для точных и гуманитарных дисциплин, домоводства, кулинарии, труда, конференц-зал, лаборатории и компьютерный класс, столовая. В учебных аудиториях установлены автоматизированные рабочие места для педагогов, интерактивные доски.

В детском саду оборудованы помещения для двух групп всего на 20 человек с отдельными игровыми и спальнями, медицинский кабинет, залы для музыкальных и спортивных занятий.

«Развитие системы образования – это инвестиции в будущее края. Для нас важно, чтобы дети росли и учились, а педагоги работали в самых современных и комфортных условиях. Уверен, что коллектив учителей и воспитателей вместе с родителями будут гордиться достижениями ребят. Через несколько дней за парты в вашем районе сядут около 3 тысяч учащихся, из них 280 первоклассников. Более полутора тысяч ребят будут посещать кружки и секции. Радует, что в образовательные коллективы приходит молодежь», — сказал Губернатор края.

По его словам, в этом году педагогический состав района пополнили 14 молодых специалистов. Двое трудоустроены в новой школе поселка Галичный. Это учителя начальных классов, истории и обществознания.

Напомним, что в этом году в Хабаровском крае 1 сентября откроются еще две новые школы. Это лицей «Звездный» в Хабаровске на 800 мест и школа в селе Мариинское Ульчского района на 160 мест.