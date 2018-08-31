Плановые отключения горячей воды в Хабаровске начнутся 10 сентября

Хабаровские энергетики приступают к заключительному этапу подготовки тепловых сетей и оборудования ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону. В связи с этим с 10 сентября начинаются плановые отключения горячей воды в различных районах краевого центра.

«В связи с продолжающимися перекладками на некоторых участках тепломагистралей и из-за временного прекращения подачи газа на наши станции по причине проведения профилактических работ газовиками на своих ГРС нам пришлось скорректировать графики гидравлических испытаний и ремонтов ТЭЦ, — рассказал директора Хабаровской теплосетевой компании (филиал АО «ДГК») Сергей Нехороших. – Отключения начнутся не со 2 сентября, как планировалось ранее, а с 10-го».

По данным диспетчерской службы ХТСК, первыми под отключения попадут объекты, расположенные в зоне Хабаровской ТЭЦ-3. Здесь тепловые сети с 10 по 14 сентября проверят на прочность при помощи гидравлических испытаний. В этот период горячей воды не будет во всем Краснофлотском районе, частично Кировском и Железнодорожном (2553 жилых дома и 160 социальных объектов).

С 12 по 26 сентября пройдут ремонтные работы на Хабаровской ТЭЦ-2 и гидравлические испытания на сетях этой зоны. В это время без горячей воды будут 616 многоквартирных домов и 85 социальных объектов в районах:

— ул. Запарина, Дзержинского-Ленина, Ленина от Запарина–Калинина, Советская–Знаменщикова, Ленина от Блюхера до Калинина, район Краевой типографии, площади им. Серышева, Штаба КДВО, ул. Фрунзе от ул. Ленина.

— ул. Серышева от ул. Шмидта до Комсомольской, Тихоокеанская, Истомина, Фрунзе (от ул. Серышева).

— ул. Бойко-Павлова, район 38-ой школы, ул. Доватора.

— жилмассив района Хабаровского НПЗ до ул. Металлистов.

С 14 по 28 сентября в связи с подготовкой оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 к зиме и проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях горячей воды не будет в 1758 многоквартирных домах и 184 социальных объектах в следующих районах:

— Железнодорожный район по ул. Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОС, район «Хабаровск-2», Первый микрорайон, ул. Трамвайная.

— Индустриальный район: от ТЭЦ-1 по ул. Краснореченской до ул. Гамарника.

— Частично Центральный район в границах улиц: Гамарника – Постышева — Уссурийский бульвар – Пушкина и в квартале по Пушкина до К. Маркса, 62 – Гоголя (четная сторона).

В этот период горячей воды не будет также в домах по направлению от ТЭЦ-1 до поселка Красная речка, в Южном микрорайоне, Амуркабеле, на Пятой площадке, в поселке ТЭЦ-1, по ул. Производственной, в селах Ильинка и Ракитное, районе «Авторемлес», мкр «Строитель», по ул. Флегонтова и в Прибрежном мкр до пер. Молдавского.

Помимо этого, с 12 по 21 сентября в связи с профилактическими работами на оборудовании будет отсутствовать горячая вода у потребителей Некрасовской и Волочаевкой котельных (с. Некрасовка и ул. Подгаева в Хабаровске).